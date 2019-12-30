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    У світі

    У Берліні невідомий влаштував стрілянину

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    У даний час в районі Friedrichstrasse проходить поліцейська операція - У Берліні невідомий влаштував стрілянину
    У даний час в районі Friedrichstrasse проходить поліцейська операція

    За попередньою версією поліції, постріли були здійснені під час спроби пограбування магазину

    У центрі Берліна, в районі Checkpoint Charlie, де завжди багато туристів, у понеділок в обідній час пролунали постріли.

    Про це повідомила німецька поліція в своєму Twitter.

    «У даний час в районі Friedrichstrasse проходить поліцейська операція. За попередніми висновками, невідомий зробив у магазині кілька пострілів», - інформують правоохоронці.

    В іншому дописі поліцейські припускають, що постріли були здійснені під час спроби пограбування магазину і додають, що тримають ситуацію під контролем.

    Поліцейські оточили район. Вони озброєні автоматами, спостерігають за верхніми поверхами довколишніх будинків.

    Нагадаємо, 29 грудня у США невідомий влаштував смертельну стрілянину у церкві.

    Як повідомлялося, нещодавно у Києві на проспекті Леся Курбаса зловмисник під час конфлікту із двома чоловіками дістав пістолет та вистрелив у них, чим завдав тілесні ушкодження.

    Також таксист у Миколаєві обстріляв пасажира через зауваження.

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