У Берліні невідомий влаштував стрілянину



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У даний час в районі Friedrichstrasse проходить поліцейська операція

За попередньою версією поліції, постріли були здійснені під час спроби пограбування магазину

У центрі Берліна, в районі Checkpoint Charlie, де завжди багато туристів, у понеділок в обідній час пролунали постріли.

Про це повідомила німецька поліція в своєму Twitter.

«У даний час в районі Friedrichstrasse проходить поліцейська операція. За попередніми висновками, невідомий зробив у магазині кілька пострілів», - інформують правоохоронці.

В іншому дописі поліцейські припускають, що постріли були здійснені під час спроби пограбування магазину і додають, що тримають ситуацію під контролем.

Поліцейські оточили район. Вони озброєні автоматами, спостерігають за верхніми поверхами довколишніх будинків.

Нагадаємо, 29 грудня у США невідомий влаштував смертельну стрілянину у церкві.

Як повідомлялося, нещодавно у Києві на проспекті Леся Курбаса зловмисник під час конфлікту із двома чоловіками дістав пістолет та вистрелив у них, чим завдав тілесні ушкодження.

Також таксист у Миколаєві обстріляв пасажира через зауваження.