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Обгін закінчився лікарнею: під Києвом Daewoo врізався у Mitsubishi

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Обгін закінчився лікарнею: під Києвом Daewoo врізався у Mitsubishi
Фото з місця ДТП: рятувальники допомагають звільнити пасажирів з потрощеної автівки
фото: ДСНС Київщини/Facebook

Внаслідок ДТП кермувальник Daewoo Lanos та два його пасажири віком 45 і 25 років отримали тілесні ушкодження

Вчора, 25 жовтня, на 74 кілометрі автодороги Київ – Іванків – Овруч, трапилася аварія. Поліцейські розслідують обставини дорожгьо-транспортної пригоди, в якій постраждали три людини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Попередньо встановлено, що 32-річний водій Daewoo Lanos, рухаючись автодорогою та виконуючи маневр обгону, допустив зіткнення з автомобілем Mitsubishi Pajero під керуванням 52-річної жінки, яка рухалася в попутному напрямку.

«Внаслідок ДТП кермувальник Daewoo Lanos та два його пасажири віком 45 і 25 років отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні», – йдеться у повідомленні.

Обгін закінчився лікарнею: під Києвом Daewoo врізався у Mitsubishi фото 1
фото: Національна поліція України

Слідчі Вишгородського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим середньої тяжкості тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, у Білоцерківському районі Київщини вантажівка КамАЗ, рухаючись дорогою між селами, при обгоні зачепила  велосипед, який їхав у попутному напрямку. Кермувальник ровера загинув на місці.  Внаслідок ДТП 57-річний кермувальник ровера від отриманих травм загинув на місці події.

Також у Голосіївському районі столиці сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода з вини нетверезого керманича. Водій легковика збив пішохідку на нерегульованому переході. 51-річний водій автомобіля KIA допустив наїзд на 50-річну киянку, яка переходила дорогу. Від отриманих травм потерпіла загинула на місці.

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Теги: ДТП Київщина

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