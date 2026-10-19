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Росіяни атакували приватний сектор в Ірпені: школи перейшли на «дистанційку»

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Росіяни атакували приватний сектор в Ірпені: школи перейшли на «дистанційку»
Наслідки ворожого удару у Ірпінській громаді
фото: Олександр Пащинський/Facebook

Відповідні служби працюють над ліквідацією займання на об'єкті

На території Ірпінської громади внаслідок ворожої атаки зафіксовано пряме влучання в житловому приватному секторі, а також пожежу на одному з підприємств. Про це повідомив перший заступник Ірпінського міського голови Олександр Пащинський, інформує «Главком».

Наразі відповідні служби працюють над ліквідацією займання на об'єкті. Через пожежу в небі утворився густий стовп диму, тому міська влада закликає жителів зачинити вікна та двері, обмежити перебування на вулиці й не наближатися до місця події.

Пожежа у місці влучання
Пожежа у місці влучання
фото: Олександр Пащинський/Facebook
Рятувальники гасять пожежу на місці влучання
Рятувальники гасять пожежу на місці влучання
фото: Олександр Пащинський/Facebook

Куди звертатися жителям, чиї будинки постраждали від обстрілу

Крім того, поблизу постраждалого житлового сектору розгортають гуманітарний штаб для допомоги мешканцям, чиє майно зазнало руйнувань.

«Штаб працюватиме поблизу постраждалого житлового сектору, щоб мешканці, чиї оселі зазнали пошкоджень унаслідок атаки, могли отримати необхідну підтримку. Тут нададуть необхідну інформацію щодо подальших дій, оформлення пошкоджень та отримання допомоги. Також у штабі можна буде зігрітися та випити гарячого чаю», – зазначив Олександр Пащинський. 

Як працюють школи Ірпінської громади 19 жовтня

У зв’язку з ранковими подіями навчальні заклади громади сьогодні працюють у дистанційному режимі. Учням рекомендують залишатися вдома та долучатися до уроків онлайн, а педагогам за можливості дозволено проводити заняття з дому.

Зазначається, що після тривожної ночі навчання може відбуватися й в асинхронному форматі, якщо обставини не дозволяють долучитися до занять у звичному режимі.

Нагадаємо, у ніч на 19 жовтня російська терористична армія здійснила черговий масований удар по Києву. Внаслідок нічної атаки на столицю зазнала пошкоджень станція метрополітену «Чернігівська», розташована на лівому березі. 

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Теги: Ірпінь обстріл Київщина

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