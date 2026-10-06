Киянка купила хату в селі за два мільйони гривень для батьків-переселенців (відео)

Господарка показала, який вигляд мав будинок до та після ремонту

Господарка показала, як їй вдалося перевтілити занедбану хата в селі

Українка Олена Март придбала будинок у селі на Київщині за два 2 млн грн для того, щоб евакуювати своїх батьків з Гуляйполя у Запорізькій області. Киянка показала, як виглядала занедбана хата, та як вона змінилася від початку ремонту. Про це пише «Главком» і з посиланням на відео господарки.

Будинок Олена Март шукала а півтора року, зрештою вона натрапила на хату неподалік від Києва. Попри те, що жінка розраховувала на меншу вартість, будинок коштував два мільйони гривень.

«Ми подивилися близько 15 будинків в цьому ціновому діапазоні і повірте мені, це ще кльовий. Хтось скаже, легше було купити ділянку. Нам треба було, щоб зручна інфраструктура, магазини, транспорти, дороги, новопошта, газ, щоб люди могли жити і старіти з комфортом, а не так, як ми бачимо, живуть пенсіонери», – зазначила авторка.

Хата у селі на Київщині мала такий вигляд до початку ремонту фото: Іnstagram.com/olenamart

Однак придбаний будинок потребував капітального ремонту. Після місяців роботи над відновленням хати Олена Март розповіла, які роботи вдалося провести.

Наразі в будинку вже поставили необхідні вікна у будинку, зробили чорнову стяжку підлоги у всіх кімнатах, що господарка вважає вже значним прогресом. Крім того, в хаті розібрали стару грубу, прибрали старі речі, вікна та двері, а також зайнялися фасадом будівлі.

«Зараз такий неприємний процес, але треба підготувати стіни під електрику і штукатурку. У нас у стінах дуже багато було виступів. Я казала, давайте залишимо, бо я розумію, з ким це робити. Але тато дуже хоче, щоб були рівні стіни. Тому він працює над тим, щоб десь закласти, десь прибрати, задути тріщини, позакладати, позамазувати», – розповіла киянка.

Киянка купила хату в селі за два мільйони гривень фото: Іnstagram.com/olenamart

Олена Март зазначила, що розуміє розмір робіт, проте родина не зупиняється та продовжує ремонт. Зокрема, наразі до заїзду в будинок залишилося 58 днів та сімʼя сподівається встигнути.

Нагадаємо, дизайнерка інтер’єрів із чоловіком-іспанцем п’ять років тому купила стару хату на віддаленому хуторі у Карпатах. Знайомі радили подружжю зруйнувати будинок . Однак вони змогли зробити з нього комфортне житло, в якому зберегли дух регіону. Подружжя показало сторію трансформації нового житла.