Обійшов Париж і Відень: Київ увійшов у топ-15 найкращих міст світу за рівнем цифровізації

Рейтинг Local Online Services Index проводиться кожні 2 роки і показує, як міста здійснюють цифрову трансформацію

Київ увійшов у топ-15 рейтингу найкращих міст світу за рівнем цифровізації і розвитку електронних сервісів. Про повідомив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень у сфері цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Петро Оленич.

За його словами, рейтинг Local Online Services Index проводиться кожні 2 роки і показує, як міста здійснюють цифрову трансформацію. У ньому оцінюють онлайн-послуги, сервіси електронної демократії, цифрову інфраструктуру.

«Цього року за цими показниками ми обійшли такі міста як Париж, Рим і Відень та зайняли 13 місце серед 193 міст», – зазначив Оленич.

Нагадаємо, у 2021 рік Київ піднявся на 16 пунктів у світовому рейтингу Smart City Index і займав 82 місце, обігнавши Рим, Стамбул та Лісабон. Краща позитивна динаміка за рік лише у трьох міст – Ріяд (+23 пункти), Сарагоса (+33 пункти) та Сеул (+34 пункти).

До відома, Міжнародний рейтинг «Global cities: нові пріоритети для нового світу» 2020 Global Cities Report вперше включив місто Київ до видань «Глобальний індекс міст» (GCI) та «Глобальний прогноз міст» (GCO). У них столиця України посіла 89 та 94 позицію зі 151 міста світу. Дослідження Центру світової конкурентоспроможності IMD та Сінгапурського університету технології та дизайну враховує економічні і технологічні показники та опитування 15 тисяч місцевих жителів. Лідерами загального рейтингу тоді стали Сінгапур, Цюріх та Осло.