На яких пляжах Києва краще не купатися у вихідні дні

МОЗ провів чергові дослідження води на пляжах Києва

За результатами моніторингу якості води з 19 по 25 серпня 2024 року встановлено, що вода тільки на чотирьох пляжах відповідає нормам за санітарно хімічними, мікробіологічними та паразитологічними показниками. Про це пише Вечірній Київ.

Згідно дослідження, у нормі пляжі «Молодіжний», «Золотий», «Венеція», «Дитячий».

За хімічними показниками не відповідає нормам вода на пляжах: «Вербному», «Пуща-Водиця», «Галерний» «Оболонський».

За мікробіологічними показниками вода на пляжах «Чорторий», «Троєщина», «Передмісна слобідка», «Центральний», «Райдуга», «Тельбін», «Веселка», «Вербний, «Оболонський», «Галерний» також не відповідає нормам.

Киянам нагадали, що Протоколом Ради оборони м. Києва від 17.05.2023 р. № 4 та Протоколом постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.04.2024 р. № 8 не рекомендовано громадянам відвідувати пляжі у місті Києві та заборонено навігацію для річкових, малих, спортивних суден, водних мотоциклів та засобів розваг на водних об`єктах у межах міста Києва на час воєнного стану.

«Водойми можуть бути небезпечні з погляду можливого зараження різними інфекційними хворобами кишкової групи, дерматитів, алергічних захворювань та ін. При потраплянні такої води у шлунок людини може викликати гострі кишкові інфекції, особливо небезпечні для дітей», – зауважили у КМЦ контролю та профілактики хвороб.