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На підступах до Києва працювала ППО, небезпека для області зберігається

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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На підступах до Києва працювала ППО, небезпека для області зберігається
Ворожі дрони атакують Київську область
фото: з відкритих джерел

Тривога все ще триває на Київщині та в сусідніх регіонах

У ніч на 18 вересня 2024 року у Києві чули вибухи. Поблизу міста працювали сили ППО. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко у телеграм.

«Загроза БпЛА для столиці! На підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!» – зазначав чиновник.

Наразі у Києві оголошено відбій загрози, втім тривога все ще триває на Київщині та в сусідніх регіонах.  Моніторингові телеграм-канали фіксують ворожий дрон  у напрямку Білоцерківського району. 

Нагадаємо, о 2:55 у столиці пролунали сирени. Повітряна тривога була повʼязана з загрозою застосування ворожих «шахедів». Згодом у КМВА зазначили, що на підступах до Києва працює ППО.  Відбій оголосили о 3:27.

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Теги: чиновник небезпека тривога дрон Київ Київщина

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