На підступах до Києва працювала ППО, небезпека для області зберігається

Тривога все ще триває на Київщині та в сусідніх регіонах

У ніч на 18 вересня 2024 року у Києві чули вибухи. Поблизу міста працювали сили ППО. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко у телеграм.

«Загроза БпЛА для столиці! На підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!» – зазначав чиновник.

Наразі у Києві оголошено відбій загрози, втім тривога все ще триває на Київщині та в сусідніх регіонах. Моніторингові телеграм-канали фіксують ворожий дрон у напрямку Білоцерківського району.

Нагадаємо, о 2:55 у столиці пролунали сирени. Повітряна тривога була повʼязана з загрозою застосування ворожих «шахедів». Згодом у КМВА зазначили, що на підступах до Києва працює ППО. Відбій оголосили о 3:27.