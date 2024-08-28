Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Південну Європу «нудить» від туристів – Politico

Ірина Озтурк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Південну Європу «нудить» від туристів – Politico
Протестувальники кажуть, що надмірний туризм підвищує ціни на житло
фото: Jamie Reina

Дефіцит води, перенаселені вулиці та зростання вартості житла обурюють місцевих жителів

Місцеві жителі та активісти виходять на вулиці в різних містах Іспанії, Італії, Португалії та Греції, деякі озброєні водяними пістолетами та плакатами, що закликають туристів повертатись додому. Деякі туристичні місця просто «нудить» від туристів і вони вимушені вводити все нові і нові заборони. Про це пише Politico.

Плюси і мінуси туризму

Протестувальники кажуть, що надмірний туризм підвищує ціни на житло, прискорює джентрифікацію та робить дефіцитнішими і без того обмежені запаси води. У постраждалих від посухи міських центрах, таких як Барселона, туристи споживають значно більше води, ніж середній житель. Сицилія буквально висохла через брак води, тож низка міст почали відмовлятися від туристів.

«Уряди, зі свого боку, менш схильні впроваджувати довгострокові заходи. Згідно з аналізом Allianz, для багатьох країн ЄС, особливо тих, що в південній Європі, туризм є ключовою опорою економіки: 11,3% для Хорватії та від 6 до 8% для Португалії, Греції, Іспанії та Італії», –  пише видання.

Частково завдяки туризму Іспанія, Португалія та Греція – які довгий час відставали серед великих економік Європи – перевершили решту ЄС у 2023 році. Хоча ВВП у всьому блоці зріс на 0,5%, економіки Португалії, Греції та Іспанії відзначили зростання ставки вище 2%.

Протести набирають обертів

Ближче до кінця липня близько 20 тис. активістів, які виступають проти туризму, зібралися на курорті Пальма-де-Майорка, вимагаючи змінити модель туризму, яка, за їхніми словами, завдає шкоди Балеарським островам, головними трьома островами яких є Майорка, Менорка та Ібіца.

У 2023 році загальна кількість туристів на островах зросла до 14,4 млн – це в рази більше, ніж загальне населення складає близько 1,2 млн жителів.

У іспанській Барселоні активісти забризкали іноземців із водяних пістолетів під час менш масштабної акції протесту. Міністр туризму Іспанії засудив цю акцію, заявивши, що вони не представляють культуру гостинності країни. На вулицях і в громадських місцях по всій Іспанії висять наклейки та графіті, у яких згадується guiris, дещо принизливий розмовний термін для туристів, які мають проблеми з повагою до місцевих законів і культури.

Подібні протести проти туризму відбулися цього літа в містах по всій Іспанії, зокрема в Мадриді, Малазі, Гранаді та Аліканте. За межами Іспанії такі гарячі туристичні точки, як Португалія, Італія та Греція, переживають протести майже на постійній основі.

Заборони для туристів 

Туристичні міста борються з надмірним туризмом за допомогою штрафів, зборів і заборон – із різним ступенем успіху. Деякі запровадили менші правила, щоб відлякати туристів: заборонено селфі в районах італійського міста Портофіно, заборонено сидіти на Іспанських сходах у Римі, заборонено в'їзд великим круїзним лайнерам у хорватському Дубровнику чи грецькому Санторіні. У Венеції влада запровадила символічну плату за вхід у 5 євро, щоб обмежити кількість туристів.

Деякі ідуть далі: мер Барселони оголосив у червні, що місто припинить короткострокову оренду квартир для туристів до 2028 року, намагаючись уникнути найгіршого з дефіциту житла в Європі.

До слова, на відміну від інших напрямків, які обмежують мандрівників, деякі обрали більш відкритий підхід: Копенгаген пропонує винагороди, щоб заохотити екологічно сприятливу поведінку туристів. Ті, хто їздить на велосипеді, громадському транспорті або збирає сміття в місті, можуть заробити що завгодно: від безкоштовної чашки кави до безкоштовного входу в музей

Читайте також: Туристи з Індії заполонять світ: видання Economist пояснило, що відбувається

 

Теги: Греція населення влада місто житло активісти музей Португалія Іспанія туризм Італія селфі правила

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Соцопитування показало настрої українських біженців
Чи адаптувались біженці з України за кордоном: цікаві дані дослідження
29 липня, 14:15
Дмитро Пєшков не визнав себе винним
У Росії через невдачі на фронті арештовано військового начальника – ISW
3 серпня, 06:48
Насправді до деяких популярніших місць відпочинку ведуть не зовсім безпечні маршрути
Найризикованіші країни ЄС для автомобільних подорожей: оприлюднено список
7 серпня, 22:30
Запорізька область під масованим вогнем: понад 500 обстрілів за добу
Запорізька область під масованим вогнем: понад 500 обстрілів за добу
8 серпня, 07:31
У Сумах знову чути вибухи
У Сумах пролунали вибухи
10 серпня, 22:48
Dim.ria провідник у світ нерухомості
Dim.ria провідник у світ нерухомості реклама
12 серпня, 17:36
Мадрид – одне з найзручніших міст для піших прогулянок
Названо найкращі міста Європи для піших прогулянок
18 серпня, 15:17
Президент Росії Володимир Путін розмовляє з в.о. губернатора Курської області Олексієм Смирновим по відеозв’язку, 8 серпня 2024 року
Бої на Курщині випробовують терпіння деяких прихильників Путіна – The Associated Press
21 серпня, 15:45
Військові блогери, пропагандисти та росЗМІ активно намагалися поширювати різну інформацію щодо винищувачів та ймовірних ударів по Прикарпаттю
Головна ціль – F-16. Росіяни влаштували полювання, але щось пішло не так
26 серпня, 12:02

Соціум

Новий закон в Австралії дозволив працівникам краще розслаблятися після офісу
Новий закон в Австралії дозволив працівникам краще розслаблятися після офісу
Стало відомо, кого французька влада розшукує разом із Дуровим
Стало відомо, кого французька влада розшукує разом із Дуровим
Південну Європу «нудить» від туристів – Politico
Південну Європу «нудить» від туристів – Politico
Грошова допомога у Німеччині: коли українцям можуть урізати виплати
Грошова допомога у Німеччині: коли українцям можуть урізати виплати
Насилля та несплата аліментів: Дуров утрапив у новий скандал
Насилля та несплата аліментів: Дуров утрапив у новий скандал
У Чехії виник гучний скандал довкола розкрадання допомоги українським біженцям
У Чехії виник гучний скандал довкола розкрадання допомоги українським біженцям

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
97K
«Віз валізку з $600 тис.». Шеф президентського протоколу розказав про організацію перших візитів очільників України за кордон
46K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 серпня: ситуація на фронті
17K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
9990
Лавров заявив, що влада Росії уточнює доктрину застосування ядерної зброї
8198
Спецслужби двох країн зламали телефон Дурова – The Wall Street Journal
7209
28 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Проєкт «Сталевий фронт» Ахметова розпочав підготовку військових шкіперів
Сьогодні, 12:50
Глава Федерації роботодавців транспорту оцінив плани «Укрзалізниці» підняти вантажні тарифи
Сьогодні, 12:21
Атака на нафтобазу на Ростовщині, просування ворога біля Вугледара: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Ворожа атака на Україну, удар по готелю в Кривому Розі: головне за ніч
Вчора, 06:55
США посилили санкції проти російської металопродукції: дісталося «Норнікелю» та «Євразу»
24 серпня, 18:23
Голова Фонду державного майна: ТРЦ Ocean Plaza технічно готовий до приватизації
23 серпня, 18:11

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua