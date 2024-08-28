Південну Європу «нудить» від туристів – Politico

Дефіцит води, перенаселені вулиці та зростання вартості житла обурюють місцевих жителів

Місцеві жителі та активісти виходять на вулиці в різних містах Іспанії, Італії, Португалії та Греції, деякі озброєні водяними пістолетами та плакатами, що закликають туристів повертатись додому. Деякі туристичні місця просто «нудить» від туристів і вони вимушені вводити все нові і нові заборони. Про це пише Politico.

Плюси і мінуси туризму

Протестувальники кажуть, що надмірний туризм підвищує ціни на житло, прискорює джентрифікацію та робить дефіцитнішими і без того обмежені запаси води. У постраждалих від посухи міських центрах, таких як Барселона, туристи споживають значно більше води, ніж середній житель. Сицилія буквально висохла через брак води, тож низка міст почали відмовлятися від туристів.

«Уряди, зі свого боку, менш схильні впроваджувати довгострокові заходи. Згідно з аналізом Allianz, для багатьох країн ЄС, особливо тих, що в південній Європі, туризм є ключовою опорою економіки: 11,3% для Хорватії та від 6 до 8% для Португалії, Греції, Іспанії та Італії», – пише видання.

Частково завдяки туризму Іспанія, Португалія та Греція – які довгий час відставали серед великих економік Європи – перевершили решту ЄС у 2023 році. Хоча ВВП у всьому блоці зріс на 0,5%, економіки Португалії, Греції та Іспанії відзначили зростання ставки вище 2%.

Протести набирають обертів

Ближче до кінця липня близько 20 тис. активістів, які виступають проти туризму, зібралися на курорті Пальма-де-Майорка, вимагаючи змінити модель туризму, яка, за їхніми словами, завдає шкоди Балеарським островам, головними трьома островами яких є Майорка, Менорка та Ібіца.

У 2023 році загальна кількість туристів на островах зросла до 14,4 млн – це в рази більше, ніж загальне населення складає близько 1,2 млн жителів.

У іспанській Барселоні активісти забризкали іноземців із водяних пістолетів під час менш масштабної акції протесту. Міністр туризму Іспанії засудив цю акцію, заявивши, що вони не представляють культуру гостинності країни. На вулицях і в громадських місцях по всій Іспанії висять наклейки та графіті, у яких згадується guiris, дещо принизливий розмовний термін для туристів, які мають проблеми з повагою до місцевих законів і культури.

Подібні протести проти туризму відбулися цього літа в містах по всій Іспанії, зокрема в Мадриді, Малазі, Гранаді та Аліканте. За межами Іспанії такі гарячі туристичні точки, як Португалія, Італія та Греція, переживають протести майже на постійній основі.

Заборони для туристів

Туристичні міста борються з надмірним туризмом за допомогою штрафів, зборів і заборон – із різним ступенем успіху. Деякі запровадили менші правила, щоб відлякати туристів: заборонено селфі в районах італійського міста Портофіно, заборонено сидіти на Іспанських сходах у Римі, заборонено в'їзд великим круїзним лайнерам у хорватському Дубровнику чи грецькому Санторіні. У Венеції влада запровадила символічну плату за вхід у 5 євро, щоб обмежити кількість туристів.

Деякі ідуть далі: мер Барселони оголосив у червні, що місто припинить короткострокову оренду квартир для туристів до 2028 року, намагаючись уникнути найгіршого з дефіциту житла в Європі.

До слова, на відміну від інших напрямків, які обмежують мандрівників, деякі обрали більш відкритий підхід: Копенгаген пропонує винагороди, щоб заохотити екологічно сприятливу поведінку туристів. Ті, хто їздить на велосипеді, громадському транспорті або збирає сміття в місті, можуть заробити що завгодно: від безкоштовної чашки кави до безкоштовного входу в музей.