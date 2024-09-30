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Рейтинг Макрона впав до рекордного мінімуму: дані опитування

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Рейтинг Макрона впав до рекордного мінімуму: дані опитування
Політика Макрона отримує мінімальну підтримку у французів
фото із відкритих джерел

Рейтинг схвалення Макрона населенням Франції є мінімальним 

Рівень підтримки президента Франції Еммануеля Макрона серед співгромадян опустився до найнижчого показника за сім років перебування на посту глави держави. Про це свідчать дані опублікованого 24 вересня опитування компанії Odoxa.

Так, лише чверть французів позитивно оцінює роботу президента, решта 75% опитаних незадоволені діяльністю Макрона.

Опитування також показало, що лише 39% респондентів вважають Мішеля Барньє «хорошим» прем'єр-міністром. Навпаки, 59% вважають, що він погано справляється з обов'язками прем'єра. За останні сім років це найвищий рівень несхвалення прем'єр-міністра на момент призначення.

При цьому, згідно з опитуванням, 61% французів вважають, що де-факто «країною керуватиме» Макрон, а не Барньє.

Опитування торкнулося і засновника лівої партії «Нескорена Франція» Жан-Люка Меланшона – 68% респондентів ставляться до нього негативно.

Опитування проводилось з 18 по 19 вересня. У ньому взяли участь 1005 осіб. Опитування проводилося за репрезентативною вибіркою за статтю, віком, професією, а також регіоном та розміром населеного пункту. Похибка опитування становить 1,4-3,1 процентних пункти.

Нагадаємо, 17 вересня, бюро Національної асамблеї підтримало процедуру імпічменту президента Франції Еммануеля Макрона.

Лідер групи «Союз лівих за республіку» Ерік Чіотті зауважив, що за рішення проголосували 12, проти 10. Наступним, хто має підтримати процедуру імпічменту буде юридичний комітет.

Ініціатива звільнення Макрона була висунута партією «Нескорена Франція» (LFI) та визнана прийнятною на першому етапі процедури.

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Теги: рейтинг партії політика Еммануель Макрон звільнення

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