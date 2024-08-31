Серед росіян зростає невдоволення Путіним – ISW

Кремль вважає за необхідне визнати, що невдоволення суспільства зросло після початку операції ЗСУ в Курській області

Держагентства Росії із проведення опитувань громадської думки визнають сплеск невдоволення російським диктатором Володимиром Путіним серед росіян. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Фонд «Громадська думка», російська державна соціологічна установа, опублікував 30 серпня опитування, проведене 25 серпня, яке показало, що 28% респондентів висловили обурення або незадоволення діями російської влади за останній місяць. За даними експертів, це більш ніж 25% і 18% в опитуваннях, проведених цим фондом 11 серпня і 28 липня відповідно.

Зазначається, що респонденти опитування не висловлювали такого високого рівня незадоволення з часу опитування, проведеного в листопаді 2022 року, після першого місяця часткової мобілізації в Росії.

Російський державний Центр вивчення громадської думки (ДЦВГД) зазначив, що рейтинг Путіна впав 3,5% в період з 12 по 18 серпня – ISW зазначає, що це рекордне падіння рейтингу Путіна, навіть серед кремлівських соціологів, з моменту початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року.

ДЦВГД РФ оприлюднив своє останнє опитування щодо рейтингу підтримки Путіна 30 серпня, показавши додаткове падіння з 73,6% до 72,4% в період з 19 по 25 серпня.

Аналітики зазначили, що опитування російських держагентств не свідчать про особливо виражене незадоволення і не є достовірним відображенням реальних настроїв у російському суспільстві. Однак ці опитування свідчать про те, що Кремль вважає за необхідне визнати, що невдоволення суспільства зросло після початку операції ЗСУ в Курській області.

«Кремль, ймовірно, сподівається, що обмежене визнання суспільного невдоволення захистить його від звинувачень у тому, що він ігнорує стурбованість російського суспільства українським вторгненням», – йдеться у звіті.

Як зазначає ISW, Кремль, схоже, розпочав складну інформаційну кампанію, спрямовану на виправдання перед своєю внутрішньою аудиторією того, чому Росія віддає перевагу продовженню наступальних операцій на сході України, а не терміновому виведенню українських військ з Курської області, і обмежене визнання невдоволення може бути частиною цієї кампанії.

До слова, операція ЗСУ у Курській області неабияк змінила вираз обличчя російського диктатора Володимира Путіна у його відеозверненнях. Не дивлячись на те, що Путін не відвідував прикордонні території РФ, не записував окремих звернень щодо Курщини у перші дні українського наступу, а лише на декілька хвилин згадував про це на відеонарадах – різницю між 2022 і 2024 роком важко не помітити.