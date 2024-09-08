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Новий iPhone отримає потужний ШІ-чіп від Arm: що це означає для користувачів?

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Новий iPhone отримає потужний ШІ-чіп від Arm: що це означає для користувачів?
Arm володіє інтелектуальною власністю на обчислювальну архітектуру більшості смартфонів у світі, яку вона ліцензує Apple та багатьом іншим компаніям
фото з відкритих джерел

Новий iPhone з чіпом A18, який буде представлений у понеділок 9 вересня

Apple готується представити новий iPhone з чіпом A18, який буде розроблений на базі новітнього дизайну чіпа V9 від Arm, що належить SoftBank. Очікується, що презентація відбудеться 9 вересня у штаб-квартирі Apple в Купертіно, штат Каліфорнія. Про це повідомляє Financial Times.

Apple та Arm уклали довгострокову угоду про співпрацю, яка передбачає підтримку Arm у розробці чіп-технологій. Технологія Arm використовується Apple для створення власних чіпів для iPhone, iPad та Mac.

За заявою Arm, її чіп V9 забезпечує 50% доходів від продажу смартфонів. Це свідчить про важливість цієї технології для ринку мобільних пристроїв.

Очікується, що новий iPhone з чіпом A18, розробленим на базі технології Arm V9, забезпечить ще більшу продуктивність та енергоефективність, що дозволить користувачам насолоджуватися ще кращим досвідом використання пристрою.

Нагадаємо, Apple розробляє інноваційний гаджет – домашній робот-помічник – Bloomberg.

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Теги: технології Apple штучний інтелект

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