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Ботсад Києва на межі катастрофи через удари РФ по енергетиці

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Ботсад Києва на межі катастрофи через удари РФ по енергетиці
Національний ботанічний сад імені Миколи Гришка у Києві зазнав збитків через обстріли
фото: theguardian.com

Сад і його 4000 тропічних і субтропічних рослин можуть не пережити майбутню зиму

Ботанічний сад Києва може загинути через удари РФ по енергосистемі України. Про це пише Guardian. Рідкісні та екзотичні рослини можуть постраждати взимку через низькі температури.

Під час відключень електрики у ботсаду використовують піч, яку опалюють дровами, щоб підтримувати потрібну температуру.

«Коли відключається електрика, ми підживлюємо піч дровами. Взимку ми це робимо цілодобово. Нашим рослинам потрібна постійна температура. Вони не люблять холодного і гарячого», – розповідає співробітниця Національного ботанічного саду імені Миколи Гришка в Києві Жанна Ярославська.

Відомо, що Національний ботсад у Києві – найбільший в Україні та один із найбільших у Європі. Тут вирощують близько 13 тис. видів дерев, квітів та інших рослин з усього світу. Однак зараз він перебуває на межі катастрофи – безліч рідкісних і екзотичних рослин можуть загинути взимку через руйнування енергоінфраструктури від російських ударів.

Колекції бромелієвих із Америки потрібна мінімальна температура 10 °C, інакше вони загинуть.

«У гіршому випадку ми втратимо більшу частину нашої колекції», – сказав керівник відділу тропічних і субтропічних рослин Роман Іванніков.

В оранжереї орхідей, де зростає унікальна колекція екзотичних зразків, 2023 року встановили три теплові насоси для підтримання температури на рівні 20-22 °C. Але резервного живлення на випадок тривалого відключення немає.

Також ботсад постраждав від ракетних обстрілів столиці – час від часу уламки, що падають, розбивають скло в теплицях. Вибухові хвилі також змістили шматок стіни і повалили червонокнижні рослини.

«Прямого попадання в нас не було. Але ми зазнали великих збитків», – сказав Іванніков.

Ярославська каже, що хотіла б замінити старі будівлі на сучасну, більш теплозберігаючу версію, проте немає сенсу вносити поліпшення, поки йде війна. Наразі мета полягала в тому, щоб сад і його 4000 тропічних і субтропічних рослин пережили майбутню зиму.

«Якби у мене була чарівна паличка, я б хотіла, щоб не було Росії. Немає Росії, а отже не буде проблем. Ми могли б жити нормально», – сказала співробітниця Національного ботанічного саду ім. Миколи Гришка в Києві Жанна Ярославська.

Наразі неможливо вказати, в яких умовах українці будуть проходити зимовий опалювальний сезон. Держава готується до зими і можливих атак Росії, захищаючи енергооб'єкти першим та другим рівнем захисту.

Як стало відомо, у зв'язку зі скасуванням графіків погодинних відключень із 9 вересня в Україні зростає рівень споживання електроенергії.

До слова, Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури розпочало будівництво третього рівня пасивного захисту на підстанціях НЕК «Укренерго», але міжнародні партнери не бачать доцільності фінансування такого дорогого проєкту до проведення випробувань цієї технології.

Крім того, Єврокомісія працює над збільшенням максимального обсягу постачання електроенергії в Україну. 

Як повідомлялося, колишній голова «Укренерго» Володимир Кудрицький повідомляв, що енергетичні об’єкти України матимуть три рівні захисту у вигляді інженерних укріплень на випадок російських атак. 

Теги: війна рослини роман відключення Київ Єврокомісія будівництво опалювальний сезон українці держава Укренерго

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