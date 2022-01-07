Облгази нарахують українцям доплату за газ за останні кілька років

Верховний суд ухвалив рішення на користь облгазів та зобов'язав усіх споживачів доплатити суми, які їм нарахують

Суд визнав законним стягнення коштів за температурні коефіцієнти

Українцям із січня 2022 року не лише доведеться платити за розподіл газу за новими тарифами, а й доплатити частину коштів за температурні коефіцієнти. Таке рішення ухвалив Верховний Суд у справі про газове протистояння між споживачами та облгазами. Про це інформує «На пенсії».

Стандартними умовами для постачання газу в Україні вважаються температура повітря плюс 20 градусів та атмосферний тиск 760 мм ртутного стовпчика. Але в зимовий період газ стискається, а у літній – розширюється. І щоб привести обсяг палива до названих умов, показники лічильника множать на відповідний коефіцієнт, що коливається від 0,97 до 1,08 залежно від календарного місяця. Взимку використовуються підвищені коефіцієнти, за рахунок чого й оплата за газ є вищою, а влітку – навпаки.

У 2018 році Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), заборонила робити донарахування за коефіцієнтом побутовим споживачам, заявивши, що температурна різниця вже врахована у тарифах. Споживачі в судах опротестовували ці донарахування.

Утім, до судів пішли і газовики, і їм вдалося домогтися того, щоб доплату за температурні коефіцієнти повернули. Верховний суд ухвалив рішення на користь облгазів та зобов'язав усіх споживачів доплатити потрібні суми, які їм нарахують.

Тепер облгази на законних підставах матимуть право стягнути заборгованості за всі попередні роки, доки йшли суди та громадяни не платили за температурні коефіцієнти.

Нагадаємо, стало відомо, скільки доведеться платити за газ у січні.

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