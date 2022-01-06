Під арешт «активів Порошенка» потрапили два телеканали

6 січня Печерський районний суд Києва наклав арешт на все майно Порошенка

6 січня Печерський районний суд Києва наклав арешт на все майно Порошенка

Восени 2021 року Порошенко продав телеканали через новий закон про олігархів

Політична сила п'ятого президента України Петра Порошенка «Європейська солідарність» заявила, що суд, окрім майна політика, заарештував активи «Прямого» та «5 каналу». Про це йдеться в заяві партії.

Там наголосили, що канали не належать Порошенку, а рішення пов'язали із «прагненням покласти край свободі слова» та «унеможливити будь-яку критику влади в інформаційному просторі».

«Прямий» та «5 канал» – це не останні телеканали, які намагається закрити Зеленський, що так хоче лише «теплої інформаційної ванни». Показово, що ще з листопада минулого року всім добре відомо: канали не належать Порошенку», ㅡ заявляють у партії.

6 січня стало відомо, що Печерський районний суд Києва вирішив накласти арешт на майно Петра Порошенка.

Під арешт потрапили зокрема квартири Порошенка у Вінниці та Києві, садиба у Козині, земельні ділянки, а також акції у низці приватних компаній.

Адвокат Порошенка Ігор Головань заявив, що сторона Порошенка буде оскаржувати рішення суду та звертатиметься до Європейського суду з прав людини. Представник експрезидента каже, що головна ціль арешту майна – завадити політичній діяльності Порошенка.

Зазначимо, що восени 2021 року Петро Порошенко через закон про олігархів продав корпоративні права на телеканалах «Прямий» і «П'ятий канал» новому медіа-холдингу «Вільні медіа», який створили медійники та опозиційні нардепи. За інформацією «Главкома», зокрема, четверо народних депутатів – Володимир Ар’єв, Вікторія Сюмар, Ірина Геращенко, Ірина Фріз – стали співвласниками каналів Порошенка.

Раніше повідомлялося, що Генпрокурорка не підписала клопотання про арешт майна Порошенка. Це зробив її заступник.

Нагадаємо, адвокат Порошенка повідомив важливу інформацію про те, коли суд має розглянути клопотання про арешт майна політика.

Також лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко заявив, що повернеться до України 17 січня.

До слова, колишні народні депутати і учасники дисидентського руху, звернулися до президента Зеленського зі закликом долучитися до скасування кримінальних справ, відкритих проти Петра Порошенка.

Нагадаємо, 20 грудня п'ятий президент України та народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко отримав підозру у державній зраді.

Згодом виконувач обов'язків генпрокурора Олексій Симоненко підписав клопотання про арешт експрезидента та лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка і заставу в сумі 1 млрд грн.

Також ініціативна група «Першого грудня» застерігає Зеленського від репресій проти Порошенка.