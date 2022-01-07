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    Вчителька, яка працювала без вакцинації, сплатить чималий штраф

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    Лариса Лисюк &ndash; вчителька історії та правознавства в Олександрійському колегіумі - Вчителька, яка працювала без вакцинації, сплатить чималий штраф
    Лариса Лисюк – вчителька історії та правознавства в Олександрійському колегіумі
    фото: Суспільне

    Суд покарав вчительку з Олександрії, яка викладала правознавство, не зробивши щеплення від Covid-19

    Вчительку історії та правознавства з міста Олександрії Кіровоградської області Ларису Лисюк визнали винною в тому, що вона ходила на роботу невакцинованою. Через це вона має сплатити штраф у розмірі 17 тис. грн. та судовий збір 454 гривні. Про це повідомляє «Суспільне».

    Провину жінки визнали за статтею 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення

    «Порушення правил щодо карантину людей». Штраф треба сплатити не пізніше 15 днів від моменту вручення постанови.

    Із 8 листопада в Україні до роботи допускають освітян, які мають сертифікат про вакцинацію або довідку, що не можуть отримати щеплення від Covid-19 через стан здоров’я. Лариса Лисюк вважає, ця вимога порушує її права.

    Лариса Лисюк – вчителька історії та правознавства в Олександрійському колегіумі. Її відсторонили, бо вона не надала підтверджуючих документів про вакцинацію від коронавірусу або довідку про протипоказання до щеплення, розповіла директорка Наталія Малишева.

    11 листопада жінка провела урок. У колегіум викликали поліцію, утім, вона продовжувала виходити на роботу.

    Журналістам Лариса Лисюк сказала, що не може коментувати постанову, бо не отримала її.

    Постанова може бути оскаржена протягом 10 днів з дня її винесення (28 грудня 2021 року). Документ оприлюднили 30 грудня.

    Нагадаємо, раніше на Кіровоградщині в Олександрії розгорівся скандал через вакцинацію. Невакциновані викладачі навчально-виховного комплексу «Олександрійський колегіум» відмовилися виконувати розпорядження про відсторонення від роботи.

    Конфлікт у навчальному закладі почався після того, як вчителька історії Лариса Лисюк відмовилася виконувати розпорядження директора про відсторонення від роботи через відсутність вакцинації. В школу довелося викликати поліцію.

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    Теги: суд штраф щеплення жінка вчитель
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    Вчителька, яка працювала без вакцинації, сплатить чималий штраф