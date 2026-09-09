У Києві зросла кількість поранених через російську атаку (оновлено)

Одна людина загинула внаслідок російської атаки в Дніпровському районі

У Києві збільшилася кількість постраждалих унаслідок російської атаки 9 вересня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську міську військову адміністрацію (КМВА).

Оновлення станом на 21:20

«Уже 17 постраждалих у столиці. Серед них – двоє дітей. Шестеро поранених перебувають у стаціонарах міських лікарень», – уточнив мер Києві Віталій Кличко.

Оновлення станом на 20:15

«Наразі 16 постраждалих у столиці. Серед них – двоє дітей», – зауважив мер Києві Віталій Кличко.

Дані станом на 18:02

«Загальна кількість постраждалих від ворожої атаки за сьогоднішній день збільшилася до 14 осіб, серед яких двоє дітей», – йдеться у повідомленні КМВА.

ДСНС уточнила, що одна людина загинула внаслідок російської атаки в Дніпровському районі, ще п'ять – постраждали. Надзвичайники врятували четверо людей, серед них двоє дітей.

Нагадаємо, що внаслідок ворожої атаки росіян у Дарницькому районі Києва зазнав руйнувань 22-поверховий житловий будинок. У будинку сталося руйнування конструкцій на рівні 11-12 поверхів, а також виникла пожежа на рівні 12 поверху. Вогнеборці ліквідували загоряння та врятували 23 людини.

Також унаслідок російської атаки на Київ загинула жінка. Ворожий безпілотник влучив у дев'ятиповерховий житловий будинок у Дніпровському районі столиці.