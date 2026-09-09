Якість повітря у Києві 9 вересня: де зафіксовано шкідливий рівень

Ситуація з якістю повітря може змінюватися протягом дня

У Києві станом на ранок 9 вересня 2026 року якість повітря залишається у межах норми, водночас показники можуть відрізнятися залежно від району та змінюватися протягом дня.

Актуальні показники у різних районах столиці можна перевірити на онлайн-картах моніторингу. «Главком» публікує актуальні карти якості повітря у Києві, які дають змогу стежити за показниками у реальному часі.

Що показують карти

Показники на різних картах можуть дещо відрізнятися, оскільки сервіси використовують власні мережі станцій та методики обробки даних. Тому для оцінки ситуації варто дивитися на загальну динаміку та показники у конкретному районі, а не на одне окреме значення.

Ситуація з якістю повітря може змінюватися протягом дня. Перед тривалим перебуванням на вулиці варто перевірити актуальні показники.

Якість повітря в Києві 9 вересня: SaveEcoBot

Інтерактивна карта SaveEcoBot показує рівень якості атмосферного повітря у Києві та окремих районах столиці. SaveEcoBot використовує дані мережі онлайн-станцій моніторингу; для Києва система збирає інформацію з сотень станцій, частина яких працює в реальному часі.

Станом на 08:00 9 вересня загальноміський індекс якості повітря (AQI PM2.5 NowCast від US EPA) у Києві становить 43. Це добрий показник, який свідчить про мінімальний вплив на здоров'я населення.

Попри сприятливу загальноміську картину, у столиці спостерігається значний розкид показників за районами. Найбільш напружена ситуація зафіксована в Подільському районі. Якщо загалом по району індекс становить помірні 98 одиниць, то на вулиці Турівській, 28 станція фіксує шкідливий рівень забруднення – 152. За такого показника чутливим групам населення та людям із захворюваннями дихальної системи рекомендують обмежити перебування на вулиці.

Якість повітря, зафіксована на вул. Турівській, 28 фото: карта SaveEcoBot

Ще у двох районах столиці ситуація залишається в межах помірного рівня. Зокрема, у Печерському районі індекс AQI становить 72, а в Оболонському районі фіксують 54 одиниці.

У трьох районах столиці зафіксовано помірне забруднення повітря фото: дані SaveEcoBot

Карта забруднення повітря в Києві 9 вересня: Aqicn

Карта Aqicn показує індекс якості повітря в режимі реального часу та дає змогу переглянути показники на окремих станціях моніторингу. Сервіс використовує шкалу від «добре» до «небезпечного» рівня забруднення.

Якість повітря у Києві 9 вересня: ЛУН Місто AIR

Система ЛУН Місто AIR вимірює концентрацію дрібнодисперсних частинок PM1, PM2.5 та PM10, а також температуру й вологість. Дані зі станцій відображаються на інтерактивній карті у форматі AQI. Чим вище значення AQI, тим більший рівень забруднення.

Що робити, якщо якість повітря погіршилася

Якщо показники якості повітря погіршилися, варто обмежити перебування на вулиці та за можливості залишатися у приміщенні. Вікна й двері краще зачинити, а приплив свіжого повітря організувати після покращення ситуації.

Також рекомендується уникати фізичних навантажень на відкритому повітрі, адже під час активності людина вдихає більший об'єм повітря. У приміщенні варто зменшити потрапляння забрудненого повітря ззовні. Якщо є очищувач повітря, його можна використовувати відповідно до інструкції виробника.

Людям із захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем, дітям і людям похилого віку варто бути особливо обережними та стежити за самопочуттям.