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У Києві 24-річна водійка мотоцикла загинула, впавши на відбійник

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві 24-річна водійка мотоцикла загинула, впавши на відбійник
Аварія сталася на Кільцевій дорозі близько 23:00 17вересня
фото: Національна поліція України

Дівчина померла до приїзду медиків

У Солом'янському районі Києва сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю мотоциклістки. Внаслідок отриманих травм 24-річна дівчина загинула на місці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Аварія сталася на Кільцевій дорозі близько 23:00. За попередньою інформацією правоохоронців, кермувальниця мотоцикла Honda рухалася першою смугою в напрямку вулиці Територіальної Оборони. Під час руху дівчина не впоралася з керуванням та впала на металевий відбійник.

Мотоцикл загиблої водійки на місці ДТП
Мотоцикл загиблої водійки на місці ДТП
фото: Національна поліція України

Отримані внаслідок удару тілесні ушкодження виявилися несумісними з життям – водійка померла до приїзду медиків.

Слідчі відділу розслідування ДТП відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Правоохоронці з'ясовують усі обставини та причини трагедії.

Нагадаємо, в Україні тестують систему автоматичної фіксації проїзду на заборонений сигнал світлофора. Перші ділянки з такими камерами можуть з’явитися найближчим часом.  Очікується, що автоматична фіксація проїзду на заборонений сигнал допоможе впливати на поведінку водіїв на перехрестях.

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Теги: Київ ДТП мотоцикл смерть

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