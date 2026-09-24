Каштан, який можна з’їсти: готель «Україна» здивував десертом до 65-річчя

Готель «Україна» до свого ювілею створив тістечко «Міцні каштани»

Готель «Україна», що входить до холдингу ARS Capital, підготував до свого 65-річчя незвичний десерт.

До ювілею закладу кондитери створили тістечко «Міцні каштани», яке один в один схожий на головний символ Києва.

Десерт стилізований під справжній каштан: зовні – зелена «сорочка» з білого шоколаду, всередині – «каштанова» серцевина з кремом. Подають тістечко разом із каштановим листям, також виготовленого з шоколаду з додаванням матчі.

Новий десерт «Міцні каштани» готель присвятив мужнім українцям: тверда оболонка з шипами, захищаючи ніжну серцевину, стала образом міста, що зберігає свою стійкість попри зовнішні удари ворогів.

«Каштан – один із найтепліших і найвпізнаваніших образів Києва. Створюючи подарунок до ювілею готелю для наших гостей, ми хотіли поєднати в ньому силу, стійкість і сердечність. Так з’явилися «Міцні каштани» – невеликий солодкий образ Києва та його мешканців, їхньої сили й незламності», – прокоментувала шеф-кухар готелю.

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В «Україні» зазначили, що ідея десерту поєднує історію самого закладу з історією столиці. Каштанові дерева десятиліттями залишаються одним із найбільш упізнаваних символів Києва, а готель «Україна» є частиною архітектурного образу Майдану Незалежності та landmark України.

Скуштувати ювілейне тістечко «Міцні каштани» можна з 28 вересня в ресторані готелю «Україна».