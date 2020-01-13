Кияни у 2019 році сплатили податків на понад 105 млрд грн



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Майже 30 млрд грн податків надійшло до бюджету Києва

У 2019 році надходження до зведеного бюджету щодо платежів, які контролюються столичним підрозділом податкової служби, склали 105,38 млрд гривень. Це на 19,735 млрд гривень, або на 23% перевищує відповідний показник 2018 року. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Державної податкової служби у Києві.

До Державного бюджету у 2019 році платниками податків Києва сплачено 75,383 млрд грн, що на 14,387 млрд грн (24%) перевищує надходження минулого року.

До бюджету Києва у 2019 році платниками податків столиці сплачено 29,997 млрд грн податків, зборів та обов'язкових платежів, що на 5,348 млрд грн, або 22% перевищує відповідний показник минулого року.

У 2019 році від платників Києва надійшло 43,917 млрд грн єдиного соціального внеску, що на 24% або на 8,405 млрд гривень більше, ніж у 2018 році.

Збільшення надходжень до Державного бюджету у 2019 році (у порівнянні з 2018 роком) відбулось за такими основними податками:

податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (збір) – 34,685 млрд гривень, що більше на 22% або на 6,261 млрд грн;

податку на доходи фізичних осіб – 24,011 млрд гривень, що більше на 24% або на 4,575 млрд грн;

податку на прибуток підприємств – 11,341 млрд гривень, що більше на 20% або на 1,868 ммлрд гривень;

військовому збору – 4,049 млрд гривень, що більше на 27% або на 863 мільйони гривень;

акцизному податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) - 564 млн гривень, що більше у 33 рази або на 547 мільйонів гривень;

частині чистого прибутку (доходу), що вилучається до державного бюджету - 193 млн гривень, що більше на 36% або на 51 млн гривень;

Збільшення надходжень до місцевого бюджету у 2019 році (у порівнянні з 2018 роком) відбулось за такими основними податками:

податку на доходи фізичних осіб – 15,741 млрд гривень, що більше на 25% або на 3,114 млрд гривень;

єдиному податку – 6,916 млрд гривень, що більше на 26% або на 1,43 млрд гривень;

земельному податку та орендній платі – 4,325 млрд гривень, що більше на 10% або на 383 млн грн;

податку на майно - 958 млн гривень, що більше на 57% або на 347 млн гривень;

податку на прибуток підприємств – 1,3 млрд гривень, що більше на 15% або на 173 млн гривень.

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