Удар дрона по школі у Києві: з'явилася інформація про стан дітей та руйнування
На момент ворожого удару у школі перебували понад 100 учнів та близько 60 працівників закладу
Поліцейські документують наслідки влучання ворожого безпілотника у будівлю навчального закладу в Солом’янському районі Києва. Постраждалих унаслідок атаки немає. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у м. Києві, інформує «Главком».
За даними правоохоронців, на момент ворожого удару понад 100 учнів та близько 60 працівників школи перебували в укритті, що дозволило уникнути жертв і травмувань.
Унаслідок влучання БпЛА пошкоджено фасад навчального корпусу на рівні третього поверху з подальшим загоранням.
На місці події продовжують працювати поліцейські, вибухотехніки, медики та рятувальники ДСНС. Триває ліквідація наслідків атаки та фіксація чергового воєнного злочину РФ.
Нагадаємо, у Соломʼянському районі столиці ворожий безпілотник влучив в будівлю загальноосвітньої школи.
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