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Удар дрона по школі у Києві: з'явилася інформація про стан дітей та руйнування

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Удар дрона по школі у Києві: з'явилася інформація про стан дітей та руйнування
Наслідки ворожого удару по школі у Солом'янському районі Києва
фото: ДСНС Києва/Facebook

На момент ворожого удару у школі перебували понад 100 учнів та близько 60 працівників закладу

Поліцейські документують наслідки влучання ворожого безпілотника у будівлю навчального закладу в Солом’янському районі Києва. Постраждалих унаслідок атаки немає. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у м. Києві, інформує «Главком».

Уламки дрона, знайдені на території школи
Уламки дрона, знайдені на території школи
фото: Національна поліція України

За даними правоохоронців, на момент ворожого удару понад 100 учнів та близько 60 працівників школи перебували в укритті, що дозволило уникнути жертв і травмувань.

В момент ворожої атаки у школі перебувало 100 учнів
В момент ворожої атаки у школі перебувало 100 учнів
фото: ДСНС Києва
Рятувальники оглядають пошкоджену будівлю
Рятувальники оглядають пошкоджену будівлю
фото:: Національна поліція України
На місці події працюють поліцейські, вибухотехніки та рятувальники ДСНС
На місці події працюють поліцейські, вибухотехніки та рятувальники ДСНС
фото: ДСНС Києва
Рятувальники проводять демонтаж конструкцій, які стали рухливими і небезпечними після атаки
Рятувальники проводять демонтаж конструкцій, які стали рухливими і небезпечними після атаки
фото: ДСНС Києва
У будівлі школи пожежу вже ліквідовано
У будівлі школи пожежу вже ліквідовано
фото: ДСНС Києва

Унаслідок влучання БпЛА пошкоджено фасад навчального корпусу на рівні третього поверху з подальшим загоранням.

На місці події продовжують працювати поліцейські, вибухотехніки, медики та рятувальники ДСНС. Триває ліквідація наслідків атаки та фіксація чергового воєнного злочину РФ.

Нагадаємо, у Соломʼянському районі столиці ворожий безпілотник влучив в будівлю загальноосвітньої школи.  

Теги: Київ школа обстріл дрон

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