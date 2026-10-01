Удар дрона по школі у Києві: з'явилася інформація про стан дітей та руйнування

Наслідки ворожого удару по школі у Солом'янському районі Києва

На момент ворожого удару у школі перебували понад 100 учнів та близько 60 працівників закладу

Поліцейські документують наслідки влучання ворожого безпілотника у будівлю навчального закладу в Солом’янському районі Києва. Постраждалих унаслідок атаки немає. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у м. Києві, інформує «Главком».

Уламки дрона, знайдені на території школи фото: Національна поліція України

За даними правоохоронців, на момент ворожого удару понад 100 учнів та близько 60 працівників школи перебували в укритті, що дозволило уникнути жертв і травмувань.

В момент ворожої атаки у школі перебувало 100 учнів фото: ДСНС Києва

Рятувальники оглядають пошкоджену будівлю фото:: Національна поліція України

На місці події працюють поліцейські, вибухотехніки та рятувальники ДСНС фото: ДСНС Києва

Рятувальники проводять демонтаж конструкцій, які стали рухливими і небезпечними після атаки фото: ДСНС Києва

У будівлі школи пожежу вже ліквідовано фото: ДСНС Києва

Унаслідок влучання БпЛА пошкоджено фасад навчального корпусу на рівні третього поверху з подальшим загоранням.

На місці події продовжують працювати поліцейські, вибухотехніки, медики та рятувальники ДСНС. Триває ліквідація наслідків атаки та фіксація чергового воєнного злочину РФ.

Нагадаємо, у Соломʼянському районі столиці ворожий безпілотник влучив в будівлю загальноосвітньої школи.