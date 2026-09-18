Переплата 700 тис. грн на прибиранні «Сирецького гаю»: підозру отримала столична чиновниця

Чиновниця не провела належного аналізу ринкових цін, через що послуги оплатили за суттєво завищеною вартістю

У Києві викрили посадовицю управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, яка завдала збитків міському бюджету на понад 700 тис. грн під час закупівлі послуг із вивезення рослинних відходів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Слідчі встановили, що посадовиця, відповідальна за проведення закупівель, підписала договір із комунальним підприємством на вивезення опалого листя та гілля з території парку «Сирецький гай». Загальна вартість угоди становила понад 2,1 млн грн за вивезення понад 3 тис. кубометрів рослинних відходів та аналогічного обсягу деревини.

Територія парку «Сирецький гай» фото: Національна поліція України

Під час організації процедури чиновниця не провела належного аналізу ринкових цін, через що послуги оплатили за суттєво завищеною вартістю. За висновками судово-економічної експертизи, сума завданих управлінню освіти збитків перевищує 700 тис. грн.

Наразі посадовиці повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України (розтрата чужого майна шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах в умовах воєнного стану). Їй загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон №11520, який передбачає комплексне оновлення системи держзакупівель з урахуванням європейських стандартів та вимог інтеграції до ЄС. Положення документа спрямовані на імплементацію європейських стандартів у сфері публічних закупівель, подальше наближення національного законодавства до права Європейського Союзу та гармонізацію законодавства України з правом ЄС. Закон визначається як один із ключових євроінтеграційних актів у межах переговорного процесу щодо членства України в ЄС.