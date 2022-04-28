Обстріл Києва: зросла кількість постраждалих (фото, відео)

Рашисти випустили п’ять ракет по столиці України

Внаслідок ворожого обстрілу сталось загоряння та руйнування у житловому будинку 28 квітня о 20:13 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу у Шевченківському районі столиці. Про це повідомила пресслужба ДСНС.

На місце події негайно прибули найближчі пожежно-рятувальні підрозділи.

За попередніми даними, врятовано п’ять осіб та 10 осіб постраждало. Інформація уточнюється.

Як виявилося, внаслідок ворожого обстрілу, сталося загоряння у 25-поверховому житловому будинку з частковим руйнуванням першого та другого поверхів.

О 21:25 пожежу ліквідовано на загальній площі 100 кв. м.

На місці було задіяно 12 од. пожежної техніки, а також 98 осіб особового складу.

Як відомо, сьогодні увечері в Києві пролунали вибухи. Згодом стало відомо, що атака росіян підтвердилася (відео).

Нагадаємо, Офіс президента вже відреагував на обстріл Києва під час візиту генсека ООН.

Також з’явилися перші фото та відео обстріляної багатоповерхівки.