Росія не приховує: спеціально обстріляла Київ під час візиту генсека ООН

Країна-терорист зробила це для того, аби представники ООН не спілкувалися із президентом України Володимиром Зеленським

Росія визнала, що 28 квітня обстріляла ракетами Київ під час візиту в Україну генерального секретаря ООН. Про це написав російський журналіст-пропагандист Володимир Соловйов в своєму Telegram-каналі.

Пропагандист опублікував у Telegram фото з місця ракетного удару.

«Летіла така ракета, та й долетіла до центру Києва», – написав Соловйов.

За його словами, це було своєрідне «послання» генеральному секретареві ООН, який приїхав в Україну та говорив із Володимиром Зеленським.

«У столиці нацистів сидів генеральний секретар ООН. Цілком можливо, з ракетами листа відправили для нього та його друзів, про те, що не треба їздити в Україну – небезпечно», – цинічно заявив російський журналіст-пропагандист.

Зауважимо, під час ракетного удару по Києву 28 квітня постраждали люди.

«У результаті обстрілу у Києві є постраждалі. Два влучення. Один об'єкт, один житловий сектор біля об'єкта», – сказала прес-секретарка ДСНС СВітлана Водолага.

За її словами, влучання було в перші поверхи, а на верхніх є люди.

Крім того, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко написав у своєму Telegram-каналі про те, що з ракет, яку війська агресора випустили на Київ, знищила українська ПВО.

За словами Геращенка, окупанти змінили тактику. Вони запускають одразу три ракети по одній цілі, щоб їх було важче збити.

Нагадаємо, прикордонники Чернігівського загону неподалік від одного з населених пунктів Семенівської територіальної громади зафіксували вибухи близько десятка мінометних мін.



