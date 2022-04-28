Обстріл Києва під час візиту генсека ООН. Офіс президента вже відреагував

У результаті ракетного удару є два влучання в Шевченківському районі Києва

Офіс президента України відреагував на обстріл російськими окупантами столиці України під час візиту до Києва генсека ООН Антоніу Гутерріша. Обурення діями Росії висловив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

«Ракетні удари по центру столиці під час офіційного візиту генерального секретаря ООН. Ще позавчора Антоніу Гутерріш сидів за довгим столом в Кремлі, а сьогодні в кілометрі від нього лунають вибухи. Листівка з Москви?» - написав він у Twitter.

На його думку, Росію слід виключити з Ради безпеки ООН. «Нагадайте, чому Росія досі займає крісло в Раді безпеки ООН?» - зазначив Подоляк.

Ракетні удари по центру столиці під час офіційного візиту Генерального секретаря @UN. Ще позавчора @antonioguterres сидів за довгим столом в Кремлі, а сьогодні в кілометрі від нього лунають вибухи. Листівка з Москви? Нагадайте, чому Росія досі займає крісло в Раді безпеки ООН? — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 28, 2022

Нагадаємо, у день візиту генсека ООН до Києва Росія випустила по Києву ракети.

Під час ракетного удару по Києву 28 квітня постраждали люди.