Ракетний обстріл столиці: з’явилися перші фото та відео
Ракети влучили у багатоповерхівку
фото з відкритих джерел
Сьогодні ввечері рашисти вдарили по Києву
Увечері 28 квітня окупанти завдали ракетного удару по Києву. Як стало відомо, внаслідок обстрілу наразі до лікарні потрапило троє киян.
Рятувальники працюють на місці події.
Як відомо, ракети прилетіли в нижні поверхи житлового будинку.
Нагадаємо, Офіс президента вже відреагував на обстріл Києва під час візиту генсека ООН.
Сьогодні увечері в Києві пролунали вибухи. Згодом стало відомо, що атака росіян підтвердилася (відео).