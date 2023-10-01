Обвал Дегтярівського мосту в Києві: з'явилися нові фото

Міст розвалився рівно за два місяці до очікуваного кінця реконструкції

У мережі з'явилися нові фото після обвалу Дегтярівського мосту в Києві, який був зачениний на ремонт. Знімки опублікував Павло Авдокушин у Facebook.

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На фото видно, який вигляд мав міст до обвалу, коли на ньому ще тривали ремонтні роботи.

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Зазначимо, що Дегтярівський міст, який був на реконструкції, розвалився 30 вересня. Усі встановлені прогони впали. Інформація про постраждалих не надходила, влада міста також поки що не коментувала подію.

Ось такий вигляд він має вже після інциденту 30 вересня.

Зазначимо, що реконструкція Дегтярівського шляхопроводу розпочалася в червні цього року. На час ремонту Дегтярівський міст закрили. Очікувалося, що роботи орієнтовно триватимуть до 30 листопада. У межахах реконструкції споруду мали повністю замінити.

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Група компаній RDS, яка на замовлення «Київавтодору» реконструювала Дегтярівський шляхопровід, пояснила, чому він обвалився.