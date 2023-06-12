У столиці до зими буде перекритий рух Дегтярівським шляхопроводом

На час робіт рух на розв’язці організують за принципом турбіни

У рамках реконструкції шляхопровід повністю замінять

У Києві з 13 червня розпочинають реконструкцію Дегтярівського шляхопроводу, яка триватиме до 30 листопада. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

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За даними «Київавтодору», на час робіт рух на розв’язці організують за принципом турбіни, і проїзд забезпечать в усі напрямки. Також працюватимуть тимчасові світлофори.

«Сам шляхопровід буде закритий для проїзду», – йдеться в повідомленні.

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У рамках реконструкції споруду повністю замінять.

Раніше повідомлялося, що у Києві з‘явиться зупинка-сховище, створена за допомогою 3D-принтера. Бетонна суміш для будівництва зупинки-сховища пройшла ретельні випробування на міцність та здатність захистити від уламків.

До слова, у Києві мають намір обладнати укриття автоматизованою системою відкриття для цілодобового доступу. Також буде встановлено модульні залізобетонні об'єкти захисту.