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У столиці до зими буде перекритий рух Дегтярівським шляхопроводом

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У столиці до зими буде перекритий рух Дегтярівським шляхопроводом
На час робіт рух на розв’язці організують за принципом турбіни
фото ілюстративне

У рамках реконструкції шляхопровід повністю замінять

У Києві з 13 червня розпочинають реконструкцію Дегтярівського шляхопроводу, яка триватиме до 30 листопада. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

За даними «Київавтодору», на час робіт рух на розв’язці організують за принципом турбіни, і проїзд забезпечать в усі напрямки. Також працюватимуть тимчасові світлофори.

«Сам шляхопровід буде закритий для проїзду», – йдеться в повідомленні.

У рамках реконструкції споруду повністю замінять.

У столиці до зими буде перекритий рух Дегтярівським шляхопроводом фото 1

Раніше повідомлялося, що у Києві з‘явиться зупинка-сховище, створена за допомогою 3D-принтера. Бетонна суміш для будівництва зупинки-сховища пройшла ретельні випробування на міцність та здатність захистити від уламків.

До слова, у Києві мають намір обладнати укриття автоматизованою системою відкриття для цілодобового доступу. Також буде встановлено модульні залізобетонні об'єкти захисту.

Теги: Київ дорожній рух міст

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