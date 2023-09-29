Військові подякували Кличку за фінансову допомогу

Фінансова допомога міського голови Києва в 2023 році склала майже 20 мільйонів гривень

Командування та особовий склад зенітної ракетної Київської бригади висловили подяку Київській міській раді та меру столиці Віталію Кличку за вагомий фінансовий внесок у розвиток бригади в розмірі майже 20 млн грн. Про це йдеться у дописі Повітряного командування «Центр» на сторінці у Facebook.

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Надані кошти спрямовують на відновлення зруйнованої інфраструктури, інженерного обладнання бойових позицій зенітних ракетних комплексів, ремонт озброєння та військової техніки, закупівлю засобів зв’язку.

«Дякуємо за прийняття цього важливого рішення, попри виклики та загрози сьогодення, Ви активно працюєте й проявляєте опіку, спрямовуєте свою діяльність на захист населення та столиці України й регіону. Ваша активна позиція, зміцнює дух і силу, додає гарту та пришвидшує нашу спільну перемогу», – йдеться у зверненні бригади до міського голови Києва.

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фото: Повітряне командування «Центр»

Українські захисники нагадують, що вони завжди зі своїм народом, і докладають максимум зусиль, героїзму, навченості та натренованості задля оборони нашої країни.

«Тільки всі разом з Вами, ми зможемо дати гідну відсіч агресору та зберегти сильну, незалежну і непереможну Україну та наш рідний Київ», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, Кличко повідомив, як столиця готується до зими. Максимальна увага приділяється підвищенню надійності обладнання та накопиченню альтернативних джерел живлення на випадок надзвичайних ситуацій. Цього року, окрім планових ремонтних робіт, додалися роботи з відновлення зруйнованої чи пошкодженої інфраструктури. Віталій Кличко розповів, що цього року з місцевого бюджету для підготовки до зими виділили понад 1 млрд грн.