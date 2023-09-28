У Києві зросла середня зарплата: скільки зараз можна заробити

За останні 3 місяці середня зарплата в Києві становила 20 тис. грн

Зарплата в Києві залишається найвищою в Україні

У Києві зросла заробітна плата: зараз середній показник складає 20 тис. грн. У столиці зарплата залишається найвищою в Україні. Про це свідчать дані сайту для пошуку роботи – Work.ua.

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Середня зарплата у Києві – 20 тис. грн. Це медіана заробітних плат за даними з 65117 вакансій, розміщених на Work.ua у Києві за останні 3 місяці.

Скільки заробляють у столиці

Найбільше станом на зараз у Києві заробляють військовослужбовці та працівники IT-сфери (до 70 тис. грн).

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Серед високооплачуваних посад: Team leader (65 тис. грн), управляючі нерухомістю та ортодонти (60 тис. грн) DevOps engineer (55 тис. грн), фінансовий директор (50 тис. грн).

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Високі зарплати також пропонують маркетологам (50 тис. грн), стоматологам та водіям-міжнародникам (45 тис. грн), рієлторам (47 500 грн), хірургам (43 500 грн).

Від 30 до 40 тис. грн отримують лікарі, моделі, автомеханіки, інженери, автослюсарі, дизайнери, аналітики, архітектори.

Середню зарплату у розмірі близько 20 тис. грн пропонують офіціантам, візажистам, швачкам, економістам, кур’єрам з авто, юристам, агрономам, кухарям.

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Найнижчу заробітну плату з пропозицій для Києва отримують керівники гуртка (6700) вахтери (7 тис.), санітарки й прибиральники (11 тис.).

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Найпопулярніші вакансії

Станом на 28 вересня на Work.ua розміщено 28370 вакансій у Києві, загалом в Україні – 101341 вакансія.

Серед популярних пропозицій:

Менеджер в шоу-рум (2213 вакансій);

Продавець-консультант (2079);

Менеджер з продажу (1755);

Онлайн-консультант (1673)

Адміністратор (1285);

Бухгалтер (1033);

Кухар (922);

Касир (795);

Водій (794).

Нагадаємо, за другий квартал 2023 року, вперше від початку повномасштабної війни, зросла зарплата. Порівняно з червнем 2022 року, зарплата зросла на 14,7%.