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Обвал Дегтярівського мосту: будівельна компанія взяла всю відповідальність на себе

Надія Карбунар
glavcom.ua
Обвал Дегтярівського мосту: будівельна компанія взяла всю відповідальність на себе
Термін введення в експлуатацію розв’язки збільшиться, зауважили будівельники
фото: КМВА

Усунення всіх недоліків буде здійснюватись за рахунок групи компаній RDS, пообіцяв підрядник

Група компаній RDS, яка на замовлення «Київавтодору» реконструювала Дегтярівський шляхопровід, пояснила, чому він обвалився.

«Під час виконання монтажу 7-ї балки в проєктне положення – вона втратила свою стійкість. При падінні було задіто частину вже змонтованої конструкції, що призвело також до порушення її стійкості та падіння інших 6-ти балок прогонової будови», – заявили в компанії.  

Враховуючи ситуацію, яка склалася, усунення всіх недоліків буде здійснюватись за рахунок групи компаній RDS, пообіцяв підрядник

«Зазначаємо, що збитків міському бюджету не нанесено. Вартість реконструкції не збільшиться», – повідомила RDS.

Роботи виконувалися згідно графіку, однак через необхідність усунення недоліків, термін введення в експлуатацію розв’язки збільшиться, зауважили будівельники.

Як відомо, у Києві 30 вересня розвалився Дегтярівський міст. Усі встановлені прогони впали.

У червні цього року розпочалася реконструкція Дегтярівського шляхопроводу. На час ремонту Дегтярівський міст закрили. Очікувалося, що роботи орієнтовно триватимуть до 30 листопада. У рамках реконструкції споруду мають повністю замінити.

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Теги: Київ реконструкція міст відео

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