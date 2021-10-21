Обвалені сходи, облуплені стіни: стан кінотеатру «Київ» жахає (фото)

Столична влада продемонструвала, в якому стані перебуває кінотеатр «Київ», який прокуратура визнала придатним для роботи

Столична влада заявляє, що приміщення кінотеатру «Київ» у нинішньому стані не відповідає вимогам пожежної та техногенної безпеки. Київська міська держадміністрація має фото, які ілюструють реальний стан будівлі, повідомляє пресслужба КМДА.

Однак у повідомленні Київської міської прокуратури щодо оголошення підозри керівництву Департаменту комунальної власності, а також директору КП «Київкінофільм» у службовій недбалості вказано, що згідно з висновком комплексної судової будівельно-технічної експертизи, приміщення кінотеатру «Київ» наразі повністю придатне для експлуатації за цільовим призначенням – організації кінопоказів.

«Об’єктивні ж обставини, що підтверджуються і відповідними фото, викликають питання щодо кваліфікації експертів, які проводили дослідження й визнали придатність приміщень кінотеатру «Київ» для організації показів кіно та усвідомлення їхньої відповідальності за життя і безпеку людей, які з урахуванням таких висновків могли б відвідувати цю будівлю», – підкреслили в КМДА.

Новим орендарем було ініційовано проведення первинного обстеження систем протипожежного захисту будівлі кінотеатру «Київ», виконаного ТОВ «АСК-Профі», а також виконання робіт з наукового аналізу, проведення обстеження та визначення технічного стану будівлі кінотеатру «Київ».

Також за результатами перевірки придатності будівлі кінотеатру органами ДСНС було складено акт та видано припис із переліком 48 порушень. Зокрема, у приміщенні кінотеатру відсутні системи димовидалення, мовного сповіщення про пожежу, автоматизації систем протипожежного захисту, блискавкозахист. У неробочому стані перебуває система внутрішнього протипожежного водопостачання, система автоматичної пожежної сигналізації, металеві конструкції не забезпечують клас вогнестійкості R60. Евакуаційні виходи не відповідають нормам евакуації людей при пожежі, а в об’ємі сходової клітини на вихід зовні – влаштовано приміщення. Це неповний перелік виявлених порушень, які можуть призвести до загрози життю та здоров’ю людей.

Зазначені документи були предметом розгляду Окружним адміністративним судом Києва від 30 січня 2020 р. у справі №640/22021/19 за позовом ГУ ДСНС у Києві. За результатами розгляду справи було винесено рішення щодо повного зупинення роботи приміщень кінотеатру «Київ» до усунення всіх порушень. Вхідні двері закладу були опечатані, а приміщення відімкнене від джерел живлення.

Нагадаємо, органами, відповідальними за дотримання суб’єктами господарювання протипожежних норм та правил, неодноразово фіксувалися порушення вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки при експлуатації будівлі попереднім орендарем – ТОВ «Культурний центр «Кінотеатр «Київ», – проте вони свідомо не усувалися ним.

Нагадаємо, 15 квітня 2019 року переможцем відкритого конкурсу на оренду приміщення кінотеатру «Київ», що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва, на відкритому аукціоні стало ТОВ «Сінема-Центр» із пропозицією у 2 млн 119 тис. грн на місяць без ПДВ. Таким чином, надходження до бюджету столиці від оренди приміщення мало би збільшитися у 45 разів. Як відомо, попередній орендар сплачував 47 тис. грн на місяць за оренду приміщення кінотеатру.

7 червня 2020 року під будівлею столичного кінотеатру «Київ» відбувся мітинг до річниці його закриття. Активісти вимагали від київської влади визнати чинну оренду з мережею «Сінема Центр» недійсною та провести новий конкурс, який брав би до уваги концепцію розвитку культурного центру та позицію кіноспільноти.

Згодом у червні 2020 року Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду поставив крапку в суперечках про правомірність перемоги ТОВ «Сінема-Центр» в аукціоні на оренду приміщення кінотеатру «Київ» і підтвердив її законність.

1 червня 2021 року Господарський суд Києва повернув приміщення кінотеатру «Київ» попередньому орендарю – ТОВ «Культурний центр «Кінотеатр «Київ».

За рішенням суду, мають бути усунуті перешкоди ТОВ «Культурний центр «Кінотеатр «Київ» у здійсненні права володіння та користування будівлею кінотеатру «Київ».

Комунальне підприємство «Київкінофільм» звернулося до апеляційного суду з вимогою скасувати рішення Господарського суду про повернення кінотеатру «Київ» попередньому орендарю — ТОВ «Культурний центр «Кінотеатр «Київ»

Як повідомлялося, будівля кінотеатру «Київ» наразі перебуває у непридатному до використання за призначенням стані.

Наразі тривають підготовчі та погоджувальні процеси для капітального ремонту та відновлення столичного кінотеатру «Київ».