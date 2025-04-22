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На двох станціях міської електрички у Києві схема посадки буде тимчасово змінена

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На двох станціях міської електрички у Києві схема посадки буде тимчасово змінена
На станції «Протасів Яр» посадка та висадка відбуватиметься на «острівній» платформі №3
фото: kyivcityexpress.uz.gov.ua

Пасажирів просять враховувати зміни під час планування поїздок

З 28 квітня по 2 травня в Києві через ремонтні роботи тимчасово зміниться схема посадки та висадки пасажирів на деяких станціях міської електрички. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Kyiv City Express.

Зміни стосуються поїздів сполученням Дарниця – Святошин:

  • А11 (відправлення об 11:58),
  • А12 (відправлення о 12:58).

На станції «Протасів Яр» посадка та висадка відбуватиметься на «острівній» платформі №3 – біля перехрестя вулиць Протасів Яр і Миколи Грінченка.

На станції «Вокзальна» замість звичної Північної платформи поїзди зупинятимуться на платформі №21 приміського вокзалу.

Зазначається, що про зміни також інформуватимуть на станціях та вокзалі. Пасажирів просять враховувати це під час планування поїздок. 

Нагадаємо, з 19 квітня до завершення ремонтних робіт на вул. Глибочицькій автобуси №№ 14Т, 112 курсуватимуть зі змінами. Повідомляється, що дорожники ремонтуватимуть трамвайні колії на вул. Глибочицькій – на ділянці від Глибочицького проїзду до вул. Січових Стрільців.

Теги: Київ громадський транспорт залізниця

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