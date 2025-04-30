Київ продовжить використовувати торби для поливу дерев: як вони працюють

Новий метод зрошення знижує споживання води більш ніж на 65% у порівнянні з традиційним методом поливу

Експеримент зі встановлення торб для поливу дерев виявився вдалим, тож Київ продовжить впроваджувати використання такого інноваційного методу поливу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Повідомляється, що після зимового періоду працівники комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень вже встановили торби у Подільському та Солом’янському районах, а найближчим часом встановлять в усіх районах Києва.

У департементі пояснили, що поліетиленові 85-літрові торби закріплюють навколо стовбура й коріння дерева та наповнюють водою. Після цього вода поступово витікає з торби безпосередньо до кореневої системи. Кожна торба має невеличкі отвори, що рівномірно розподіляють вологу й запобігають надмірному зволоженню, тож дерево отримує саме ту кількість води, яка потрібна для здорового росту.

«Такий метод зрошення зменшує ризик розвитку грибкових захворювань у дерев, а також знижує споживання води більш ніж на 65%, якщо порівнювати з традиційним методом поливу, а спеціальний матеріал торби перешкоджає перегріву води в спекотні дні, зберігаючи оптимальну температуру й захищаючи кореневу систему», – повідомили у департаменті.

Нагадаємо, у мережі завірусилося відео зі столичними комунальниками, які поливали рослини під час дощу, що три дні лив у Києві. «Київзеленбуд» пояснив, що насправді це був не полив, а підживлення рослин і подякував працівникам, які виконують свої обовязки навіть під час «складних погодних умов». У компанії пояснили, що дощова погода – ідеальний час для застосування деяких видів добрив, які потрібно вносити у вологу землю.