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Росія адаптує балістичні ракети, аби збільшити кількість жертв – ЦПД

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Росія адаптує балістичні ракети, аби збільшити кількість жертв – ЦПД
Наслідки російських ударів по Києву
фото: Єлизавета Жабська/glavcom.ua

Ворог здійснив комбінований удар по Україні 70 ракетами різних типів

Точність ракет «Іскандер», які окупанти використовують для ударів по українських містах, є низькою. Для того, аби збільшити кількість жертв російські війська комплектують балістичні ракети касетною частиною та шрапнеллю для враження цілей у радіусі 100 м. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

«Балістичні ракети «Іскандер М/К», а також ракети з Північної Кореї KN23 є доволі неточною зброєю. Попри заявлене росіянами відхилення до 10 метрів, часто таке відхилення є у сотню метрів. Саме тому Росія ще використовує касетну частину і шрапнель з розльотом на 100 метрів для вбивства цивільних людей», – зазначає він.

За словами Коваленка, удари такими балістичними ракетами по містах і житлових районах – це свідомий воєнний злочин

«Бо росіяни точно знають, які вади є у такій зброї, і гарантовано розуміють, що б‘ють по цивільних», – додає посадовець.

Нагадаємо, у ніч на 24 квітня російські окупанти здійснили комбінований удар по Україні 70 ракетами різних типів, а також 145 ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів. Зокрема, було випущено 11 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 та шість крилатих ракет «Іскандер-К».

Сталися руйнування в житлових будинках, тривають пошуки людей під завалами. Виникли пожежі в гаражах, адмінбудівлі, нежитлових будівлях. Через падіння уламків горіли авто та суха трава. Вогнеборці ліквідували загоряння.

Наразі у п'ятьох районах столиці триває ліквідація наслідків нічного обстрілу. Працюють психологи та кінологи ДСНС.

Внаслідок нічної атаки на столицю загинули десятеро людей. За попередніми даними, 63 людини постраждали, 42 госпіталізували до лікарні, серед них шестеро дітей.

У Бучанському районі Київщини внаслідок атаки пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок, горить магазин. Інформація про постраждалих не надходила.

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Теги: Центр протидії дезінформації обстріл Київ

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