РНБО може відсторонити Кличка з посади глави КМДА

Експерти вважають, що мета тиску Банкової на Віталія Кличка – добитися від нього лояльності

Володимир Зеленський оголосив Віталію Кличку війну

На одному з найближчих засідань Ради національної безпеки оборони України може бути розглянути питання про тимчасове відсторонення Віталія Кличка від виконання обов’язків голови Київської міської держадміністрації. Про це стало відомо «Главкому» зі своїх джерел.

Підстава для такого рішення – конфлікт інтересів. Мовляв, оскільки в багатьох департаментах КМДА відбуваються слідчі дії, зокрема у Департаменті з питань реєстрації й у Департаменті державного архітектурно-будівельного контролю, нинішній очільник столичної адміністрації Віталій Кличко, маючи важелі впливу на підлеглих, які «на олівці» у слідчих, не може залишатися незалежним.

Хоча з юридичної точки зору до цього рішення буде багато запитань.

Іншими словами, те, що не вдалося у 2019 році, коли так само хотіли відсторонити Кличка з посади глави КМДА (тоді автором розділення повноважень був тодішній глава президентського офісу Андрій Богдан), може бути реалізовано тепер.

Нагадаємо, в ході пресконференції 20 травня президент Володимир Зеленський розповів журналістам про свої стосунки з мером столиці Віталієм Кличком. З розповіді президента стало зрозумілим, що Зеленський уникає зустрічі з київським міським головою, який нібито «постійно дзвонить, приходить і записується на прийом».

У відповідь Кличко заявив, щоб без призначених зустрічей не приходить до Офісу президента і не мав зустрічі з Володимиром Зеленським уже пів року.

Минулого тижня на низці комунальних підприємств та департаментів Київської міської державної адміністрації пройшли обшуки.

13 травня прокуратура підбила підсумки масових обшуків у Києві.

Мер Віталій Кличко назвав обшуки на комунальних підприємствах і в департаментах КМДА тиском на столичну владу і придушенням місцевого самоврядування, а також особистим тиском на нього.

Раніше в Офісі президента України заявили, що мають деякі питання до того, як мер Києва Віталій Кличко поєднує дві посади: міського голови та очільника Київської міської державної адміністрації.

Наприкінці квітня Конституційний суд України продовжив розглядати справу щодо тлумачення положень Конституції України в аспекті можливості звільнення з посади голови КМДА особи, яка була обрана на посаду Київського міського голови і повноваження якої не припинені.

Читайте також: