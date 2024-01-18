Одну з вулиць Києва перейменували на честь Гліба Бабича: рішення Київради

Раніше ініціативна група киян пропонувала перейменувати вулицю Канальну на честь Гліба Бабіча

Київська міська рада підтримала рішення про перейменування вулиці Канальної на честь воїна, українського поета, автора пісень та громадського діяча Гліба Бабіча, який загинув на фронті. Про у Facebook повідомив депутат Київської міської ради, волонтер, громадський активіст, ветеран ООС Олександр Погребиський.

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«Сьогодні в Києві зʼявилась вулиця імені Гліба Бабіча. За це рішення проголосувала Київрада!», – написав він.

Раніше ініціативна група киян пропонувала перейменувати вулицю Канальну на честь Гліба Бабіча. Для цього навіть створили петицію.

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Чоловік родом із Миколаєва. Був поетом, автором слів у піснях гурту Kozak System. Для цього гурту він написав сім пісень – «Подай зброю», «Сила і зброя», «Досить сумних пісень», «Свобода наче любов», «Ті, що тримають небо над Різдвом», «Мольфар» та «Не покинь». Загалом Бабіч створив понад 500 віршів. Його пісня «Подай зброю» стала гімном цих військових.

До 2019 року Гліб Бабіч служив у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді ЗСУ. За шість ротацій впродовж п’яти років він пройшов Дебальцеве, Мар’їнку, Широкине, Водяне, Авдіївку, інші гарячі точки АТО/ООС. Чоловік також займався громадською діяльністю, був активістом ГО «Справа громад», очолював волонтерську ініціативу «Res_Publica. Брати по зброї». Пісняр воював у 2015–2019 роках, пішов на фронт і у 2022-му.

Після повномасштабного вторгнення РФ Бабіч долучився до тероборони. Як волонтер носився по околицях Києва, лазив на висотки та розставляв камери, щоб спостерігати за діями російських окупантів і коригувати вогонь нашої артилерії.

Пізніше він займався впровадженням мобільних комплексів оптоелектронної розвідки «Локі», разом із групою друзів готував до відправки на фронт автомобілі, на які встановлювалися сервери та монітори.

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28 липня 2022 року під Ізюмом машина, на якій екіпаж із п’яти волонтерів розвозив устаткування у кілометрі від лінії фронту, наскочила на ворожу протитанкову міну. Внаслідок вибуху Гліб та троє його побратимів загинули, вижити судилося лише одному з них, Дмитру Єршову, який отримав важкі поранення.