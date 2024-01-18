Головна Київ Новини
search button user button menu button

Одну з вулиць Києва перейменували на честь Гліба Бабича: рішення Київради

Христина Петренко
glavcom.ua
Одну з вулиць Києва перейменували на честь Гліба Бабича: рішення Київради
Вулицю Канальну перейменували на честь загиблого воїна
фото з відкритих джерел

Раніше ініціативна група киян пропонувала перейменувати вулицю Канальну на честь Гліба Бабіча

Київська міська рада підтримала рішення про перейменування вулиці Канальної на честь воїна, українського поета, автора пісень та громадського діяча Гліба Бабіча, який загинув на фронті. Про у Facebook повідомив депутат Київської міської ради, волонтер, громадський активіст, ветеран ООС Олександр Погребиський.

«Сьогодні в Києві зʼявилась вулиця імені Гліба Бабіча. За це рішення проголосувала Київрада!», – написав він.

Раніше ініціативна група киян пропонувала перейменувати вулицю Канальну на честь Гліба Бабіча. Для цього навіть створили петицію.

Чоловік родом із Миколаєва. Був поетом, автором слів у піснях гурту Kozak System. Для цього гурту він написав сім пісень – «Подай зброю», «Сила і зброя», «Досить сумних пісень», «Свобода наче любов», «Ті, що тримають небо над Різдвом», «Мольфар» та «Не покинь». Загалом Бабіч створив понад 500 віршів. Його пісня «Подай зброю» стала гімном цих військових.

До 2019 року Гліб Бабіч служив у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді ЗСУ. За шість ротацій впродовж п’яти років він пройшов Дебальцеве, Мар’їнку, Широкине, Водяне, Авдіївку, інші гарячі точки АТО/ООС. Чоловік також займався громадською діяльністю, був активістом ГО «Справа громад», очолював волонтерську ініціативу «Res_Publica. Брати по зброї». Пісняр воював у 2015–2019 роках, пішов на фронт і у 2022-му.

Після повномасштабного вторгнення РФ Бабіч долучився до тероборони. Як волонтер носився по околицях Києва, лазив на висотки та розставляв камери, щоб спостерігати за діями російських окупантів і коригувати вогонь нашої артилерії. 

Пізніше він займався впровадженням мобільних комплексів оптоелектронної розвідки «Локі», разом із групою друзів готував до відправки на фронт автомобілі, на які встановлювалися сервери та монітори.

28 липня 2022 року під Ізюмом машина, на якій екіпаж із п’яти волонтерів розвозив устаткування у кілометрі від лінії фронту, наскочила на ворожу протитанкову міну. Внаслідок вибуху Гліб та троє його побратимів загинули, вижити судилося лише одному з них, Дмитру Єршову, який отримав важкі поранення.

Читайте також:

 

Теги: вулиця Facebook волонтер Київрада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Можна бути біженцем всередині країни, так і не ставши громадянином. А можна бути громадянином України, де б ти не був
Біженець чи громадянин? Хто виграє у Facebook-«війні»
5 сiчня, 13:40
Міністр переконує, що на складах знаходиться озброєння й спорядження в достатній кількості
Глава Мінфіну відповів на питання, чому військові досі купують речі власним коштом
28 грудня, 2023, 18:23
Віктор Пашник сказав, що ситуація погіршується і лікарі не дають позитивних прогнозів
Син українського музиканта впав у кому під час видалення молочних зубів
29 грудня, 2023, 09:57
Дана Ярова
«Моє тамагочі». Дана Ярова прокоментувала свої стосунки з Безуглою
21 грудня, 2023, 13:15
Що ж там попереду, у наступному році?
Катастрофи – від Нострадамуса, смерть Путіна – від Ванги. Найгучніші пророцтва на 2024 рік Прогнози
31 грудня, 2023, 00:00
Жінка встигла сховати дитину у ванні
Скло порізало обличчя: під час удару РФ по Харкову була поранена волонтерка Попова (фото)
2 сiчня, 12:19
Правоохоронці, працівник кінного клубу та небайдужі роблять все для порятунку
Власник клубу втік до Росії: на Харківщині волонтери рятують покинутих коней (фото)
9 сiчня, 15:17
Зруйновані квартали міста Авдіївка
Понад 1100 людей все ще залишаються в Авдіївці (відео)
11 сiчня, 16:15
Мати привітала Северина з другою річницею рядками з вірша українського класика
Дружина Андрія Білецького опублікувала зворушливе привітання для сина
Вчора, 16:53

Новини

У роковини трагедії: у Києві з'явилась вулиця Дениса Монастирського
У роковини трагедії: у Києві з'явилась вулиця Дениса Монастирського
Одну з вулиць Києва перейменували на честь Гліба Бабича: рішення Київради
Одну з вулиць Києва перейменували на честь Гліба Бабича: рішення Київради
Чи треба зносити «Батьківщину-Матір»? Всесвітньо відомий історик пропонує новий підхід
Чи треба зносити «Батьківщину-Матір»? Всесвітньо відомий історик пропонує новий підхід
Проїзд по 30 грн. «Київський метрополітен» зробив заяву
Проїзд по 30 грн. «Київський метрополітен» зробив заяву
Метро на Троєщину. Очільник підземки розповів, яку станцію відкриють першою
Метро на Троєщину. Очільник підземки розповів, яку станцію відкриють першою
Станцію «Академмістечко» заливає водою. Очільник столичної підземки попередив, чого чекати
Станцію «Академмістечко» заливає водою. Очільник столичної підземки попередив, чого чекати

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
80K
Арнольда Шварценеггера затримали у Німеччині під час митного огляду
28K
У Севастополі затонув сторожовий корабель росіян
23K
Цінитель самокатів експрем’єр Гончарук отримав нову посаду і відразу пересів на Tesla
13K
Де перебуває Кучма під час війни? Прессекретарка експрезидента внесла ясність
7242
РПЦ покарала відомого архімандрита, який виступив проти війни і викрив злочинну суть «русского мира»
6247
18 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Ворог припинив штурми на одному з напрямків: яка ситуація на фронті
Сьогодні, 07:19
Сильні пориви вітру та мокрий сніг: прогноз погоди на 18 січня
Сьогодні, 06:13
18 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:22
Окупанти припинили штурми на одному з гарячих напрямків: яка ситуація на фронті
Вчора, 07:17
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 17 січня
Вчора, 06:12
17 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua