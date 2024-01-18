Чи треба зносити «Батьківщину-Матір»? Всесвітньо відомий історик пропонує новий підхід

«Замість зносити пам’ятник, можна переосмислити сенси, які у нього закладено»

Монумент «Батьківщина-Матір» зносити не потрібно. Треба радше змінити значення пам'ятника. Таку думку висловив в інтерв'ю «Главкому» український історик, професор Гарварду Сергій Плохій.

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«Зміни значення пам’ятників радше, ніж зміна постаментів – довготривала традиція, яка склалася у Києві. Тобто смислова переінтерпретація пам’ятників. Постамент Святому Володимиру поставили свого часу як імперський, він означав хрещення не стільки самої України, скільки Росії. Нині ми на нього дивимося зовсім іншими очима. І Путін вимушений був ставити свого власного Святого Володимира біля Кремля. Бо немає доступу до цього, який імперія поставила у XIX ст.», – сказав науковець.

Як ще один приклад, Плохій навів пам’ятник Богдану Хмельницькому, який раніше мав назву «Богдану Хмельницькому від єдиної, неподільної Росії».

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«Тепер ми дивимося на Хмельницького як на засновника української козацької держави передовсім. Головне – зміст, який ми вкладаємо у певну скульптурну композицію, а рішення можна приймати будь-які. Нехай це робить українська громадськість», – додав історик.

Нагадаємо, 1 серпня 2023 року з монумента «Батьківщина-мати» у Києві демонтували радянський герб. Раніше Міністерство культури та інформаційної політики запитувало українців в «Дії», що робити з гербом СРСР на щиті монумента «Батьківщина-Мати».

Вже 6 серпня на щит«Батьківщини-матері» було встановлено тризуб. Уся частина, де був радянський герб, тепер повністю закрита пластинами зі сталі, а на них прикріплений тризуб – навіть більший за розміром, ніж радянський герб.

Після цього у соцмережах про те, як правильно називати постамент. Офіційного рішення про перейменування київського монумента «Батьківщина-мати» на «Україна-мати» поки що немає, але бажано використовувати вже нову назву. Про це заявив виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.