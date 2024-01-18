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Чи треба зносити «Батьківщину-Матір»? Всесвітньо відомий історик пропонує новий підхід

Христина Петренко
glavcom.ua
Чи треба зносити «Батьківщину-Матір»? Всесвітньо відомий історик пропонує новий підхід
Зміни значення пам’ятників – довготривала традиція, яка склалася у Києві
Фото: glavcom.ua

«Замість зносити пам’ятник, можна переосмислити сенси, які у нього закладено»

Монумент «Батьківщина-Матір» зносити не потрібно. Треба радше змінити значення пам'ятника. Таку думку висловив в інтерв'ю «Главкому» український історик, професор Гарварду Сергій Плохій.

«Зміни значення пам’ятників радше, ніж зміна постаментів – довготривала традиція, яка склалася у Києві. Тобто смислова переінтерпретація пам’ятників. Постамент Святому Володимиру поставили свого часу як імперський, він означав хрещення не стільки самої України, скільки Росії. Нині ми на нього дивимося зовсім іншими очима. І Путін вимушений був ставити свого власного Святого Володимира біля Кремля. Бо немає доступу до цього, який імперія поставила у XIX ст.», – сказав науковець.

Як ще один приклад, Плохій навів пам’ятник Богдану Хмельницькому, який раніше мав назву «Богдану Хмельницькому від єдиної, неподільної Росії».

«Тепер ми дивимося на Хмельницького як на засновника української козацької держави передовсім. Головне – зміст, який ми вкладаємо у певну скульптурну композицію, а рішення можна приймати будь-які. Нехай це робить українська громадськість», – додав історик.

Нагадаємо, 1 серпня 2023 року з монумента «Батьківщина-мати» у Києві демонтували радянський герб. Раніше Міністерство культури та інформаційної політики запитувало українців в «Дії», що робити з гербом СРСР на щиті монумента «Батьківщина-Мати».

Вже 6 серпня на щит«Батьківщини-матері» було встановлено тризуб. Уся частина, де був радянський герб, тепер повністю закрита пластинами зі сталі, а на них прикріплений тризуб – навіть більший за розміром, ніж радянський герб.

Після цього у соцмережах про те, як правильно називати постамент. Офіційного рішення про перейменування київського монумента «Батьківщина-мати» на «Україна-мати» поки що немає, але бажано використовувати вже нову назву. Про це заявив виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

«Батьківщина-Мати» — монументальна скульптура в Києві. Розташована на високому правому березі річки Дніпро, на території Національного музею історії України у Другій світовій війні. Відкрита у 1981 році. Є найвищою монументальною скульптурою в Європі.

Автор монумента — український скульптор Василь Бородай.

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Теги: Сергій Плохій демонтували Україна монумент Батьківщина

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