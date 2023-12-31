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Катастрофи – від Нострадамуса, смерть Путіна – від Ванги. Найгучніші пророцтва на 2024 рік

Прогнози
Наталія Сокирчук glavcom.ua
Катастрофи – від Нострадамуса, смерть Путіна – від Ванги. Найгучніші пророцтва на 2024 рік
Що ж там попереду, у наступному році?

Ведичний астролог обіцяє, що «Україна винесе Росію вперед ногами»

Людям притаманно бажання заглянути у майбутнє. Хтось слухає економічних, політичних, та військових експертів, хтось – Олексія Арестовича, а хтось – астрологів і тлумачів легендарних провидців Ванги та Нострадамуса. Авжеж у них були передбачення і на наступний рік. З певною часткою скепсису, пропонуємо із ними ознайомитися.

Передбачення Нострадамуса на 2024 рік

З року у рік «експерти з Нострадамуса» намагаються трактувати його багатозначні катрени, себто пророчі вірші. Хтось наполягає, що вони дійсно справджуються, наприклад, що Нострадамус передбачив теракт у США 11 вересня 2001 року, коли терористи Аль-Каїди знесли «башти-близнюки».

Нью-Йорк розташовується на широті 45 градусів, літаки під час падіння утворили кут 45 градусів до землі. Нострадамус писав, що «на 45 градусі спалахне небо, полум'я досягне великого міста, і вогонь підніметься негайно. Холодне і жорстоке серце принесе кров, а пощади не буде ні для кого».

Видання Daily Star пише, що передбачення Нострадамуса щодо королівської родини справдилися: він назвав дату смерті королеви Єлизавети II.

Інші ж запевняють, що жодне пророцтво Нострадамуса не справдилося і не варто серйозно розглядати його таємничі вірші.

Сайт Astrofame, який публікує гороскопи та має 500 тис. підписників у Facebook, видав отакі передбачення Нострадамуса на 2024 рік:

  • Громадянська війна у США
  • Зростання впливу Китаю
  • Незворотні зміни клімату
  • Руйнівний ядерний вибух у Середземному морі. На думку трактувальників Нострадамуса, на цю подію вказують наступні рядки:

«Сорок років веселку не буде видно.

Сорок років її буде видно щодня.

Суха земля стане ще сухішою.

Будуть великі повені, коли підуть дощі».

Крім того, у 2024 році, на думку тлумачів Нострадамуса, слід очікувати посилення міграційної кризи на тлі терактів (втім, щоби «вгадати» таке не треба бути провидцем), а також «об'єднання зусиль» між чоловіком та жінкою для встановлення нового світового порядку. Ще Нострадамус нібито передбачив вбивство впливового світового лідера та появу нового, який у 2043 році встановить стійкий мир.

Британський таблоїд The Mirror дещо інакше трактує катрени на наступний рік і обіцяє:

  • війну за участі Китаю в Індійському океані;
  • цунамі та кліматичну катастрофу;
  • початок Третьої світової;
  • вибори нового Папи Римського;
  • зречення британського монарха Карла (Чарльза) ІІІ.

Видання зазначає, що Нострадамус прогнозував драму у королівській родині. Аналітики спираються на такі слова: «Король островів вигнаний силою... замінений на того, хто не матиме знаку короля». Експерт Маріо Рідінг, аналітик і автор книги «Пророцтва Нострадамуса», вважає, що король може зректися престолу через «постійні нападки як на себе, так і на свою другу дружину» Каміллу.

2024 рік. Версія Ванги

Болгарська провидиця Ванга, за словами тих, хто вірить у її пророцтва, була на диво точною: начебто аж 85% її прогнозів справдилися. Щоправда, незрозуміло, хто і як рахував ці відсотки. Times of India та The Sun зібрали пророцтва болгарської провидиці, які можуть стосуватися 2024 року:

  • вбивство Путіна (погодьтеся, тут і затяті скептики хотіли б, щоб Ванга була точною);
  • посилення тероризму у Європі;
  • нове президентство Дональда Трампа (але тут є уточнення: невдовзі після інавгурації він захворіє на незрозумілу хворобу, яка вплине на його слух. Також Ванга прогнозує, що невдовзі після цього Трамп отримає черепно-мозкову травму);
  • природні катаклізми;
  • нова світова фінансова криза;
  • винайдення ліків від раку та хвороби Альцгеймера;
  • зміна орбіти Землі.

Видання наводять й інші прогнози Ванги – більш довгострокові. Так, вона передбачила повернення комунізму у 2076 році, можливість подорожувати у часі у 2304, а також кінець світу у 5079 році. Зауважимо: як і у випадку з Нострадамусом, трактувати пророцтва Ванги можна як завгодно, у її словах ніколи не було конкретики.

Нові «нострадамуси»

Британський екстрасенс Крейг Гамильтон-Паркер, якого вже охрестили «новим Нострадамусом», робить досить песимістичні прогнози – причому аж до 2026-го. Дивлячись вперед на цей трирічний період, він сказав: «Я думаю, що після 2026 року ми побачимо деякі дуже позитивні речі, які почнуть відбуватися у світі, але до того часу я відчуваю, що це все ще важкий шлях». 2024 він називає роком природніх катастроф. Крім того, передрікає, що:

  • Америка втратить владу;
  • США страждатиме від нестачі електроенергії, зокрема, внаслідок природної катастрофи;
  • Путін вмре (йому «залишилося недовго»);
  • Російсько-українська війна триватиме якийсь час і після смерті Путіна;
  • На місце Путіна прийде… жінка, і загалом вона буде «настільки ж поганою»;
  • Винайдуть ліки від раку;
  • Медицина здійснить прорив у лікуванні хвороби Альцгеймера.

Ніккі – екстрасенс, яка знімалася в багатьох американських телешоу. Вона стверджує, що передбачила пандемію коронавірусної хвороби, смерть королеви Єлизавети та виверження вулкана Етна. Ось деякі з її прогнозів на 2024 рік:

  • Covid-19 і надалі створювати проблеми через мутації;
  • президентські вибори в США будуть дуже складними, після їх результатів спалахнуть протести та насильство;
  • екстремальні погодні явища почастішають, рівень моря підвищиться;
  • штучний інтелект стане потужнішим за людський, і це створить нові виклики;
  • людство встановить контакт із позаземним життям, інопланетяни будуть мирними і готовими до співпраці.

Нараяна Монтуфар – астролог, який аналізує рух планет і зірок. Він стверджує, що рік стане часом великих змін і потрясінь, оскільки три зовнішні планети (Уран, Нептун і Плутон) працюють разом, щоб створити нову реальність.

Ведичний астролог Алакх Ніранжан пророкує перемогу України у наступному році. Він стверджує, що ключовими стануть квітень-травень, будуть важкі бої, які врешті закінчаться нашою перемогою.

«Це означає, що Україна винесе Росію вперед ногами», – обіцяє Алакх Ніранжан і називає дату – до 2 червня. Причому допоможе Україні «диявольська комета».

Втім, не треба аж надто довіряти цьому астрологу: у травні цього року він вже обіцяв, що бойові дії в Україні закінчаться до червня.

А от новітній український «мольфар» Макс Гордєєв у листопаді зазначав, що війна в Україні може закінчитися тільки тоді, коли абсолютно всі люди почнуть реагувати на події, що відбуваються. Як це розуміти? Та як хочете!

«На жаль, швидше за все, наступний рік не буде переможним», – уточнив він. Втім за два місяці до цього невтішного прогнозу цей же «пророк» казав, що є «дуже висока ймовірність» закінчення війни у 2024 році. 

Кому ж тоді довіряти, спитаєте ви? Впевнено відповідаємо: лише українській армії.

Наталія Сокирчук, «Главком»

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Теги: теракт штучний інтелект Facebook криза смерть вбивство путін війна медицина вибори цунамі

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