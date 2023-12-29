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Син українського музиканта впав у кому під час видалення молочних зубів

Катерина Іванова
glavcom.ua
Син українського музиканта впав у кому під час видалення молочних зубів
Віктор Пашник сказав, що ситуація погіршується і лікарі не дають позитивних прогнозів
фото: Віктор Пашник/Facebook

Лікарі повідомили, що мозок дитини мертвий і життя хлопчика підтримують лише апарати

Музикант Віктор Пашник повідомив, що його син Велес вже 21 добу перебуває у комі, після того як йому провели операцію з видалення молочних зубів. Сину Віктора Велесу констатовано смерть мозку, про це Віктор розповів на своїй Facebook-сторінці.

«8 грудня дружина Маріанна з сином Велесом пішли до клініки ТОВ «ОРІ ГРУП» (Ori-Dent), аби видалити два молочні зубчики… Працівники стоматологічного центру запропонували провести оперативне втручання під загальною анестезією» – розповів Віктор Пашник.

Далі, за словами музиканта, дитина дуже протестувала в операцій, та лікар-анестезіолог силоміць одягнув дитині маску. На зауваження матері лікарі не відреагували, і врешті-решт Велес заснув. «За деякий час після початку операції, дружина почула метушню в операційній, туди почали збігатися медичні працівники, приблизно через 20 хвилин приїхали дві бригади невідкладної допомоги. До дружини вийшов медичний директор ТОВ «ОРІ ГРУП», який повідомив, що під час операції в дитини сталася зупинка серця, яке лікарям вдалося запустити, і що дитину переводять в реанімаційне відділення ВП «Лікарня святого Миколая» КНП «ТМО №1 м. Львова» – додав Віктор Пашник.

Після цього вже від спеціалістів лікарні батьки дізналися, що ситуація критична, і під час операції у дитини відбулась зупинка серця. Згодом лікарі повідомили, що мозок дитини мертвий і його життя підтримують лише апарати.

На даний момент, ситуація погіршується і лікарі не дають позитивних прогнозів. «За моєю заявою була порушена кримінальна справа щодо неналежного надання нашому сину медичної допомоги в ТОВ «ОРІ ГРУП» і проводиться досудове розслідування. Для нас і досі не зрозуміло, що треба було робити в операційній зі здоровою дитиною, щоб зараз він був в комі без шансів на життя» – заявив музикант.

Віктор Пашник сказав, що його з дружиною життя розділилось на до і після того злощасного дня, і закликав усі органи влади звернути увагу на цю ситуацію. Також, звернувся до батьків, щоб вони були пильними і прискіпливо обирали лікарів для своїх дітей.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці викрили вихователів приватного дитсадка, які знущалися над дітьми та катували їх.

Теги: дитина музикант зупинка батьки дружина Facebook розслідування лікарня лікар

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