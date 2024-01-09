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Власник клубу втік до Росії: на Харківщині волонтери рятують покинутих коней (фото)

Христина Петренко
glavcom.ua
Власник клубу втік до Росії: на Харківщині волонтери рятують покинутих коней (фото)
Правоохоронці, працівник кінного клубу та небайдужі роблять все для порятунку
фото: Національна поліція України

Після окупації власник кінного клубу покинув тварин та виїхав до РФ

На Харківщині власник кінного клубу покинув породистих тварин напризволяще. Після окупації чоловік вихав до Росії разом із документами на коней. Тепер за породистими тваринами доглядають поліція та волонтери, йдеться у повідомленні МВС України. 

Поліцейські допомагають доглядати за тваринами
Поліцейські допомагають доглядати за тваринами
Фото: Національна поліція України

«Юридично розв'язати питання з конями зараз не можна, бо у них є власник. Він вивіз усі документи на тварин. Люди пропонували забрати коней по одному-два, але віддати комусь просто так їх неможливо. Тому поліцейські вирішили, що єдиний вихід – це допомагати фермі», – йдеться у повідомленні.

Власник клубу втік до Росії: на Харківщині волонтери рятують покинутих коней (фото) фото 1

Наразі одна стайня повністю знищена, інша – пошкоджена. Загинуло маленьке лоша, уламком поранило кобилу. Тут залишилось 28 породистих скакунів. Їжу для них допомагають роздобути поліцейські офіцери, які працюють у громаді з літа.

На фермі залишився конюх Олексій, який працює тут вже 12 років. Чоловік прибирає, вигулює та годує коней. Олексій зізнається, що не міг залишити тварин помирати, але і самому було важко давати раду.

Конюх Олексій працює на фермі вже 12 років
Конюх Олексій працює на фермі вже 12 років
Фото: Національна поліція України

За словами чоловіка, найважче взимку. Раніше стайні опалювалися, а тепер немає дров. Через влучання приміщення частково зруйноване, багато щілин. Поранена під час обстрілу тварина досі повністю не одужала через уламок, який залишився у її тілі. Поліцейські офіцери громади знайшли ветеринара, який погодився її оглянути. Конюх Олексій, поліцейські, місцеві фермери та волонтери роблять усе, щоб тварини не загинули.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка передбачає створення Єдиного державного реєстру домашніх тварин – собак та котів. У ньому міститиметься інформація про кількість тварин та їх місцеперебування, опис тварини, наявність вакцинації та стерилізації, ідентифікаційні дані, дані ветеринарного паспорта та відомості про власника/утримувача.

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Теги: волонтер документи тварини поліція чоловік Харківщина

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