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Глава Мінфіну відповів на питання, чому військові досі купують речі власним коштом

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Глава Мінфіну відповів на питання, чому військові досі купують речі власним коштом
Міністр переконує, що на складах знаходиться озброєння й спорядження в достатній кількості
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Марченко повідомив, що з бюджету щоденно виділяється на сектор оборони 5 млрд грн 

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що «сам не розуміє», чому українські військові досі купують необхідні речі власним коштом або через волонтерів. Про це він сказав під час стріму, який вів Forbes.

«Мені важко коментувати речі, які я сам не розумію. Я сам не розумію, чому ми досі забезпечуємо в складчину військовослужбовців», – зазначив міністр.

Марченко додав, що на сектор безпеки й оборони щоденно ми витрачається 5 млрд грн.

«Хто ще виділяє? Кажуть, місцеві бюджети й органи місцевого самоврядування. Ми порахували їхню можливість на рік – вона варіюється від 15 до 20 млрд. Тобто якщо всі органи місцевого самоврядування, всі мери скинуться, вони на чотири дні війни нам дадуть можливість продовжити. При всій повазі до волонтерів, жодні інші неурядові громадські організації й близько не стоять із можливостями держави щодо забезпечення Збройних Сил», – заявив міністр фінансів.

Сергій Марченко також зауважив, що на складах є достатньо озброєння й спорядження.

Нагадаємо, в Україні сертифікували перший бронежилет для жінок-військовослужбовців. Зразок затвердили після двох етапів випробувань. Після першого етапу польових випробувань бронежилет допрацювали з урахуванням будови жіночого тіла.

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Теги: волонтер озброєння військові міністр Сергій Марченко

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