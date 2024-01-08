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Деколонізація Києва: на черзі перейменування 14 вулиць (список)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Деколонізація Києва: на черзі перейменування 14 вулиць (список)
фото з відкритих джерел

У Києві триває збір пропозицій щодо перейменування 14 вулиць та провулків Києва. Про це повідомила голова постійної комісії Київради з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха.

Зокрема, пропонується перейменувати:

  • провулок Бехтерівський (Шевченківський район)
  • провулок Вешенський (Деснянський район)
  • вулиця Вузівська (Солом'янський район)
  • провулок Достоєвського (Подільський район)
  • вулиця Сергія Єсеніна (Святошинський район)
  • вулиця Костянтина Заслонова (Дарницький район)
  • вулиця Софії Ковалевської (Голосїївський район)
  • вулиця Мельниченка (Святошинський район)
  • вулиця Нахімова (Подільський район)
  • вулиця Пушкіна (Деснянський район)
  • вулиця Станіславського (Печерський район)
  • вулиця Стрілкова (Голосїївський район)
  • вулиця Івана Тургенєва (Дарницький район)
  • вулиця Петра Чаадаєва (Дніпровський район)

«Долучайтесь до деколонізації та депушкінізації столиці!» – закликала Муха.

Пропозиції можна подати до 14 січня включно на електронну пошту: [email protected]. Вимоги щодо оформлення дивіться тут

Читайте також: Депутат Київради Вікторія Муха: Є пропозиції перейменувати вулицю на честь Залужного. Але не можна 
Теги: декомунізація Київ вулиця кияни

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