Деколонізація Києва: на черзі перейменування 14 вулиць (список)

У Києві триває збір пропозицій щодо перейменування 14 вулиць та провулків Києва. Про це повідомила голова постійної комісії Київради з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха.

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Зокрема, пропонується перейменувати:

провулок Бехтерівський (Шевченківський район)

провулок Вешенський (Деснянський район)

вулиця Вузівська (Солом'янський район)

провулок Достоєвського (Подільський район)

вулиця Сергія Єсеніна (Святошинський район)

вулиця Костянтина Заслонова (Дарницький район)

вулиця Софії Ковалевської (Голосїївський район)

вулиця Мельниченка (Святошинський район)

вулиця Нахімова (Подільський район)

вулиця Пушкіна (Деснянський район)

вулиця Станіславського (Печерський район)

вулиця Стрілкова (Голосїївський район)

вулиця Івана Тургенєва (Дарницький район)

вулиця Петра Чаадаєва (Дніпровський район)

«Долучайтесь до деколонізації та депушкінізації столиці!» – закликала Муха.

Пропозиції можна подати до 14 січня включно на електронну пошту: [email protected]. Вимоги щодо оформлення дивіться тут.