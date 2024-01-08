Деколонізація Києва: на черзі перейменування 14 вулиць (список)
У Києві триває збір пропозицій щодо перейменування 14 вулиць та провулків Києва. Про це повідомила голова постійної комісії Київради з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха.
Зокрема, пропонується перейменувати:
- провулок Бехтерівський (Шевченківський район)
- провулок Вешенський (Деснянський район)
- вулиця Вузівська (Солом'янський район)
- провулок Достоєвського (Подільський район)
- вулиця Сергія Єсеніна (Святошинський район)
- вулиця Костянтина Заслонова (Дарницький район)
- вулиця Софії Ковалевської (Голосїївський район)
- вулиця Мельниченка (Святошинський район)
- вулиця Нахімова (Подільський район)
- вулиця Пушкіна (Деснянський район)
- вулиця Станіславського (Печерський район)
- вулиця Стрілкова (Голосїївський район)
- вулиця Івана Тургенєва (Дарницький район)
- вулиця Петра Чаадаєва (Дніпровський район)
«Долучайтесь до деколонізації та депушкінізації столиці!» – закликала Муха.
Пропозиції можна подати до 14 січня включно на електронну пошту: [email protected]. Вимоги щодо оформлення дивіться тут.
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