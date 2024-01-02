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Скло порізало обличчя: під час удару РФ по Харкову була поранена волонтерка Попова (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Скло порізало обличчя: під час удару РФ по Харкову була поранена волонтерка Попова (фото)
Жінка встигла сховати дитину у ванні
фото: Наталія Попова/Facebook

Внаслідок удару пошкоджений волонтерський бус

Волонтерка та радниця голови Харківської облради Наталія Попова внаслідок ударів по Шевченківському району Харкова 2 січня дістала поранення. Ракета влучила недалеко від її будинку. Жінці склом порізало обличчя. Про це Попова написала у Facebook та оприлюднила фото.

Жінка також повідомила, що встигла сховати дитину у ванні.

«Ми живі. Малого встигла сховати.  Хочу подякувати екстренці за швидке прибуття до допомогу. Склом порізало обличча та вийняли скло з ніг. Від госпіталізації відмовились.

Скло порізало обличчя: під час удару РФ по Харкову була поранена волонтерка Попова (фото) фото 1

Ми втратили все. Волонтерського бусу, який пережив все, також більше нема. 30 метрів до воронки.

Наш ворог як і завжди безжальний і б’є по дітям. Ненавидити сильніше вже неможливо.

Скло порізало обличчя: під час удару РФ по Харкову була поранена волонтерка Попова (фото) фото 2

Вже 41 постраждалий та 1 людина загинула. Буду просити про допомогу, бо їздити більше не має на чому. Речей майже не залишилось…», – написала Попова.

Раніше повідомлялося, що у результаті ворожих ракетних ударів по центру Харкова загинула 91-річна жінка. За словами глави ОВА  Олега Синєгубова, наразі відомо про 44 постраждалих, після атаки РФ по місту. Синєгубов зазначає, також поранень зазнали 24 жінки віком від 19 до 84 років і 15 чоловіків – від 24 до 60 років.

Теги: Харківщина волонтер поранення обстріл

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