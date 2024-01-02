Скло порізало обличчя: під час удару РФ по Харкову була поранена волонтерка Попова (фото)

Внаслідок удару пошкоджений волонтерський бус

Волонтерка та радниця голови Харківської облради Наталія Попова внаслідок ударів по Шевченківському району Харкова 2 січня дістала поранення. Ракета влучила недалеко від її будинку. Жінці склом порізало обличчя. Про це Попова написала у Facebook та оприлюднила фото.

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Жінка також повідомила, що встигла сховати дитину у ванні.

«Ми живі. Малого встигла сховати. Хочу подякувати екстренці за швидке прибуття до допомогу. Склом порізало обличча та вийняли скло з ніг. Від госпіталізації відмовились.

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Ми втратили все. Волонтерського бусу, який пережив все, також більше нема. 30 метрів до воронки.

Наш ворог як і завжди безжальний і б’є по дітям. Ненавидити сильніше вже неможливо.

Вже 41 постраждалий та 1 людина загинула. Буду просити про допомогу, бо їздити більше не має на чому. Речей майже не залишилось…», – написала Попова.

Раніше повідомлялося, що у результаті ворожих ракетних ударів по центру Харкова загинула 91-річна жінка. За словами глави ОВА Олега Синєгубова, наразі відомо про 44 постраждалих, після атаки РФ по місту. Синєгубов зазначає, також поранень зазнали 24 жінки віком від 19 до 84 років і 15 чоловіків – від 24 до 60 років.