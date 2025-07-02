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Приміські поїзди на Київщині курсують за зміненим розкладом: розклад руху

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Приміські поїзди на Київщині курсують за зміненим розкладом: розклад руху
Ремонтні роботи на ділянці Боярка – Васильків-1 тривають
фото: Укрзалізниця/Facebook

Чотири приміських поїзди змінили розклад руху через ремонтні роботи

На ділянці Боярка – Васильків-1 на Київщині подовжують ремонтні роботи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу «Укрзалізниці».

Зазначається, що для забезпечення пересадки пасажирів внесли зміни у розклад руху низки приміських поїздів.

З 2 по 5, з 8 по 12 та з 15 по 19 липня приміські поїзди матимуть такий графік:

  • №6001 Київ – Фастів-1: відправлення о 5:35 та прибуття о 7:00 (замість 5:10 та 6:35);
  • №6205 Фастів-1 – Козятин-1: відправлення об 11:49 та прибуття о 13:47 (замість 11:25 та 13:10 відповідно);
  • №6234 Фастів-1 – Миронівка: відправлення о 7:08 та прибуття о 9:18 (замість 6:50 та 8:56 відповідно);
  • №6233 Миронівка – Фастів-1: відправлення о 9:28 та прибуття об 11:39 (заміть 9:10 та 11:17).

Нагадаємо, у Бучі через терміновий ремонт тимчасово перекриють рух на залізничному переїзді. Фахівці «Південно-Західної залізниці» робитимуть терміновий ремонт. Через це перекриють рух для автівок через залізничний переїзд, який розташований по вул. Заводській. Рух буде обмежуватися із 8:00 2 липня до 8:00 3 липня.

На час проведення ремонтних робіт рекомендовано користуватися об'їзними шляхами – через вул. Вокзальну (поблизу залізничної станції Буча), вул. Депутатську, вул. Чорних Запорожців та вул. Яблунську.

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» не може зупиняти рух поїздів під час обстрілів. Представник «Укрзалізниці» наголосив, що поїзд – це рухома мішень, влучити в яку набагато важче, ніж у будь-яку статичну ціль. А поїзд, сам по собі, є доволі безпечним об'єктом, наскільки взагалі можна у країні, яка піддається щоденним обстрілам, говорити про безпечні об'єкти. 

До слова, Ціни на чай і каву в поїздах «Укрзалізниці» зростуть. Це станеться вперше за шість років. Вартість склянки класичного чаю зросте з 10 грн до 20 грн. Перегляд цін (до 20 грн) торкнеться також газованої та негазованої води, розчинної кави та кавового напою «3 в 1». Натомість ціни на всі напої у швидкісних поїздах «Інтерсіті+», а також на гарячі обіди в межах пілотного проєкту на поїздах далекого сполучення лишаються без змін.

Теги: Васильків Київ транспорт Укрзалізниця

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