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У Києві зупинено продаж «тилових» посад в ЗСУ за $25 тисяч

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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У Києві зупинено продаж «тилових» посад в ЗСУ за $25 тисяч
Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна
фото: СБУ

Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора ліквідували масштабну схему продажу «тилових» посад військовим у Києві

Військова контррозвідка та слідчі Служби безпеки України у взаємодії з Головнокомандувачем ЗСУ викрили та ліквідували масштабну схему продажу «тилових» військових посад на Київщині. Ділки пропонували військовослужбовцям переведення до підрозділів, що не залучаються до бойових дій, або повне звільнення зі служби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За даними спецслужби, хабарі за такі «послуги» становили від $15 до $25 тис. Крім переведення на «небойові» посади, фігуранти також пропонували звільнення з військової служби на підставі фіктивних довідок про «різке погіршення здоров’я».

У Києві зупинено продаж «тилових» посад в ЗСУ за $25 тисяч фото 1
фото: СБУ

У результаті комплексних заходів у Києві затримано двох мешканців столиці, які виявилися організаторами цієї оборудки. Для її реалізації вони залучили п’ятьох знайомих медиків. Матеріали справи свідчать, що організатори знаходили клієнтів та організовували їм фіктивну госпіталізацію. Залежно від суми хабаря, «пацієнти» отримували статус обмежено придатних або взагалі непридатних до військової служби, що дозволяло їм перевестися на «небойові» посади або звільнитися в запас.

Служба безпеки задокументувала злочини фігурантів і затримала організаторів «на гарячому» під час передачі коштів від клієнтів. Під час обшуків у них вилучено готівку, одержану злочинним шляхом, та підроблені документи.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 114-1 КК України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період);
  • ч. 3 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом).

Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який коригував ракетно-дронові атаки РФ по Києву. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресцентр Служби безпеки України. 

За матеріалами справи, замовлення окупантів виконував 17-річний випускник столичної школи, якого росіяни завербували на Телеграм-каналах з пошуку «легких грошей».

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Теги: СБУ військові Київ

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