Військовий, який повернувся з полону, втратив дружину і дім через російську атаку

Нині Олександр знімає житло та доглядає маленьку доньку

Олександр Поліщук повернувся з полону, але втратив усе – дружину, дім, спокій. Російська ракета вбила його кохану та зруйнувала їхнє житло в Києві. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті каналу «Ми – Україна».

Олександр Поліщук воював у 2015 та повернувся на фронт після повномасштабного вторгнення. Потрапив у полон росіян, там пробув 100 днів. Після визволення чоловік почав будувати нове життя, у них з дружиною Анною народилася донечка Олександра. Та усе зруйнувала Росія. У багатоквартирний будинок у Святошинському районі, де мешкала родина, росіяни вгатили вночі 24 квітня балістичною ракетою. Епіцентр удару припав на другий поверх, саме в квартиру Олександра. Чоловіка та його доньку врятувало диво – він встиг із дитиною вийти в коридор до броньованих дверей. Вони й втримали конструкції під час падіння. Вибратися з-під завалів їм допоміг сусід. Олександр був босий, в одному халаті. На малечі – лише підгузок. Такими їх знайшли друзі. Дружина Олександра, Анна, на жаль, померла у кареті «швидкої».

Військовий повернувся з полону і втратив усе

Нині Олександр знімає житло та доглядає маленьку доньку. Після пережитого дівчинка неспокійно спить. Чоловік намагається отримати квартиру від держави, на яку має право. Він стоїть у черзі на житло.

Нагадаємо, у ніч проти 24 квітня Росія атакувала Київ безпілотниками та ракетами. Внаслідок масованого удару загинули щонайменше 12 людей, дістали травми ще понад 90, зокрема й діти. Руйнування зафіксовані у кількох районах столиці: Святошинському, Голосіївському, Шевченківському, Печерському та Соломʼянському.

😢Київ оговтується після чергової комбінованої російської атаки ворога.



У місті тривають пошуково-рятувальні роботи, жителі та комунальники розбирають завали на місці удару. pic.twitter.com/8ybwXPgeyg — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 24, 2025

Як відомо, ворог вдарив по Україні 70 ракетами різних типів, а також 145 ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами. Зокрема, було випущено 11 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 та шість крилатих ракет «Іскандер-К».

У Києві завершились пошуково-рятувальні роботи на місці російської атаки по житловому будинку. Сьогодні у місті оголошено день жалоби.

До слова, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що не задоволений російськими ударами по Києву. Американський лідер наголосив, що в Росії немає потреби обстрілювати столицю.