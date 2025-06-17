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Атака на Київ: момент влучання «Шахеда» у багатоповерхівку потрапив на відео

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Атака на Київ: момент влучання «Шахеда» у багатоповерхівку потрапив на відео
Днор російських окупантів влучив у багатоповерхівку в Дарницькому районі
скриншот відео

У ніч на 17 червня російські терористи масовано атакували Київ дронами та ракетами

17 червня Росія вдарила по Києву дронами і ракетами, ворожі снаряди зруйнували житлові будинки.  У мережі поширили момент влучання ворожого дрона у багатоповерхівку в Дарницькому районі. Про це повідомляє «Главком». 

Момент влучання «шахеда» у багатоповерхівку в Дарницькому районі столиці потрапив на відео

Ворожу атаку на Київ прокоментував керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

«Київ. Ось так воює Росія – вбиває цивільних у звичайних будинках, свідомо. Так воюють автократії. Зброєю з Ірану, з Кндр, ракетами із західними компонентами. Ядерна держава може просто вбивати цивільних в будинках, відмовлятися припиняти вогонь, і не отримувати необхідної реакції від цивілізованого світу. Чому? І скільки ще має загинути наших людей та дітей?», – йдеться у дописі чиновника. 

Нагадаємо, у ніч на 17 червня Росія майже безперервно атакувала Київ «шахедами» та ракетами. У столиці є постраждалі, пошкодження та пожежі.внаслідок масованої атаки ворога на столицю загинули 14 людей, ще 60 – отримали поранено. Відомо, що у Шевченківському районі Києва горить будинок після атаки окупантів. З відео та фото зрозуміло, що зруйновано під'їзд.

Крім того, через російський удар у Києві було пошкоджено гуртожиток Київського авіаційного інституту (колишній Національний авіаційний університет). Внаслідок удару є постраждалі, на щастя, загиблих немає. Під час іншої частини атаки всі мешканці перебували в укритті.

До слова, у Києві внаслідок чергової нічної атаки дронами, яку Росія здійснила в ніч на 17 червня, загинув громадянин Сполучених Штатів Америки. Інцидент стався в Солом’янському районі. Американець помер у будинку, розташованому навпроти того, де медики надавали допомогу постраждалим внаслідок удару.

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Теги: Київ обстріл дрон ракетна атака

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