Атака на Київ: момент влучання «Шахеда» у багатоповерхівку потрапив на відео

У ніч на 17 червня російські терористи масовано атакували Київ дронами та ракетами

17 червня Росія вдарила по Києву дронами і ракетами, ворожі снаряди зруйнували житлові будинки. У мережі поширили момент влучання ворожого дрона у багатоповерхівку в Дарницькому районі. Про це повідомляє «Главком».

Кияни засняли момент влучання "шахеда" у багатоповерхівку в Дарницькому районі столиці pic.twitter.com/zvsf7nrnbf — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 17, 2025 Момент влучання «шахеда» у багатоповерхівку в Дарницькому районі столиці потрапив на відео

Ворожу атаку на Київ прокоментував керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

«Київ. Ось так воює Росія – вбиває цивільних у звичайних будинках, свідомо. Так воюють автократії. Зброєю з Ірану, з Кндр, ракетами із західними компонентами. Ядерна держава може просто вбивати цивільних в будинках, відмовлятися припиняти вогонь, і не отримувати необхідної реакції від цивілізованого світу. Чому? І скільки ще має загинути наших людей та дітей?», – йдеться у дописі чиновника.

Нагадаємо, у ніч на 17 червня Росія майже безперервно атакувала Київ «шахедами» та ракетами. У столиці є постраждалі, пошкодження та пожежі.внаслідок масованої атаки ворога на столицю загинули 14 людей, ще 60 – отримали поранено. Відомо, що у Шевченківському районі Києва горить будинок після атаки окупантів. З відео та фото зрозуміло, що зруйновано під'їзд.

Крім того, через російський удар у Києві було пошкоджено гуртожиток Київського авіаційного інституту (колишній Національний авіаційний університет). Внаслідок удару є постраждалі, на щастя, загиблих немає. Під час іншої частини атаки всі мешканці перебували в укритті.

До слова, у Києві внаслідок чергової нічної атаки дронами, яку Росія здійснила в ніч на 17 червня, загинув громадянин Сполучених Штатів Америки. Інцидент стався в Солом’янському районі. Американець помер у будинку, розташованому навпроти того, де медики надавали допомогу постраждалим внаслідок удару.