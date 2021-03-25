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    Офіс президента обнесли металевою огорожею і виставили поліцію (фото)

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    Клінінговій компанії вдалося відчистити не лише таблички &laquo;Президент України&raquo;, а й відмити більшу частину фасаду будівлі - Офіс президента обнесли металевою огорожею і виставили поліцію (фото)
    Клінінговій компанії вдалося відчистити не лише таблички «Президент України», а й відмити більшу частину фасаду будівлі
    фото: Телеграф

    У клінінговій компанії відмовляються назвати суму, в яку обійшлася «хімчистка» будівлі

    Будівлю Офісу президента майже відчистили від розписів та фарби після акцій на підтримку Стерненка, що проходила 20 березня. Станом на ранок 25 березня клінінговій компанії вдалося відчистити не лише таблички «Президент України», а й відмити більшу частину фасаду будівлі, передає ASPI news.

    Зараз на Банковій чергує поліція, а замість червоної стрічки – з'явилась металева огорожа.

    У скільки обійшлася «хімчистка» офісу, у клінінговій компанії відмовляються назвати. Однак, до цього часу Офісі президента говорили про два мільйони гривень, які доведеться викласти з кишені платників податків за послуги з очищення будівлі.

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    Офіс президента обнесли металевою огорожею і виставили поліцію (фото)
    Офіс президента обнесли металевою огорожею і виставили поліцію (фото)
    Aspi.news

    Тим часом, після гучної акції під Офісом президента на підтримку ув'язненого активіста Сергія Стерненка залишилися свастика на будівлі. Така провокація вигідна тільки правоохоронцям. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів учасник акції, ветеран АТО, лідер руху «Гонор» Сергій Філімонов. Філімонов зазначив, що стіни Офісу президента розмальовували свідомі українці. «Їм потрібно подякувати за те, що вони не залишаються осторонь проблем у країні, назвав би їх митцями», – сказав він.

    Водночас Філімонов переконує, що під час акції на підтримку Стерненка свастики не було, вона з’явилася після її закінчення. «Очевидно, що така провокація вигідна тільки «мусорам», – розповів активіст.

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    Теги: Київ поліція Офіс президента Сергій Стерненко
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