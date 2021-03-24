Ще одного учасника акції на Банковій відправили під домашній арешт

Загалом після акції протесту під ОП повідомили про підозру семи людям

Засідання суду почалося після 20:00, хоча його призначили на кілька годин раніше

Другого учасника акції під Офісом президента на підтримку Сергія Стерненка, Євгена Строканя, відправили під цілодобовий домашній арешт.

Про це повідомляє видання Ґрати.

Строкань — голова ультраправої організації Невідомий патріот. Його підозрюють у хуліганстві із застосуванням зброї.

Засідання суду почалося після 20:00, хоча його призначили на кілька годин раніше. Загалом після акції протесту під ОП повідомили про підозру семи людям.

20 березня на знак протесту проти вироку активісту Сергію Стерненку його прихильники закидали будівлю ОПУ фаєрами, розбили вікна і розмалювали стіни написами.

Учасники акції також підпалили табличку Президент України. В Офісі президента оцінили пошкодження будівлі в 2 млн грн.

Нагадаємо, Сергію Філімонову інкримінують організацію «активних хуліганських дій» під Офісом президента 20 березня. Зокрема йому було вручено підозру у порушенні ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України. За словами самого Філімонова, правоохоронці вручили підозру без присутності адвоката, що суперечить закону.

Заступник голови МВС Антон Геращенко учасників акції біля Офісу президента назвав маргіналами, неонацистами і скінхедами з профашистських кіл.

Слідчі поліції розпочали ще одне кримінальне провадження за фактом подій під Офісом президента 20 березня: дії правопорушників кваліфіковані як умисне знищення або пошкодження майна. Також правоохоронці погодили підозри ще кільком активним учасникам.